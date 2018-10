Grande Fratello Vip settima puntata | Martina sarebbe la favorita per l' eliminazione

Grande Fratello Vip 2018 - Marchesa D'Aragona contro Elia e Maria Monsè : La Marchesa D'Aragona contro tutti. Attraverso un videomessaggio trasmesso all'interno della Casa del Grande Fratello Vip, la concorrente del reality show recentemente eliminata ha espresso la sua opinione sui colleghi ancora reclusi. In particolar modo Daniela Del Secco ha rimproverato Ivan Cattaneo ("Musicista d'eccellenza. Però, adorato…. quella lingua biforcuta. Non è gentile cercare sempre la lite. Prima di parlare, conta fino a ...

Francesco Monte omofobo? Scoppia la bufera al Grande Fratello Vip : Grande Fratello Vip: Francesco Monte accusato di omofobia Francesco Monte omofobo? L’ex tronista di Uomini e Donne ha dei seri problemi a vedere persone dello stesso sesso che si baciano. Nelle ultime ore è finito al centro di una bufera per alcune dichiarazioni. L’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, che bacia e si coccola Giulia Salemi al Grande Fratello Vip ma dalla quale prende le distanze considerandola semplicemente ...

Grande Fratello Vip 2018 - Cecchi Paone vs Elia Fongaro : “La battuta sul tarantino era inammissibile - io non parlo con i razzisti” : Grande Fratello Vip 2018, Cecchi Paone vs Fongaro. Gli animi tornano a surriscaldarsi e ancora una volta bersaglio della discussione è l’ex velino di Striscia la Notizia. Cecchi Paone lo apostrofa in malo modo dicendogli: “Io non parlo con i razzisti di nessun genere e tipo, stai facendo finta di essere cretino” Ancora liti e discussioni al Grande Fratello Vip 2018 Insomma, i coinquilini mal tollerano la presenza, l’atteggiamento e il carattere ...

Grande Fratello Vip - Gabriele Parpiglia sulla partecipazione di Corona : "Nessun accordo - fake news quotidiane" : Il giornalista, braccio destro di Fabrizio Corona, smentisce le notizie che stavano circolando nelle ultime ore sull'ex re dei pararazzi.

Grande Fratello Vip - Jane Alexander molla il fidanzato in diretta per Elia Fongaro : 'Cattivo gusto - ma...' : La rottura in diretta tv. Jane Alexander ha lasciato il fidanzato Gianmarco al Grande Fratello Vip , dopo che questi una settimana fa le aveva chiesto di sposarlo. L'attrice britannica però è ...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte : "Non accetto un bacio tra due donne" : Francesco Monte da qualche ora è bersaglio sui social di pesanti accuse di omofobia. Tutta 'colpa' delle frasi pronunciate all'interno della Casa del Grande Fratello Vip dove l'ex tronista di Uomini e donne ha detto di non riuscire ad accettare un bacio saffico. Le dichiarazioni nascono dal gioco Obbligo o verità durante il quale si sono baciate, per gioco, Giulia Salemi e Martina Hamdy:Ieri mi sono infastidito con Giulia per questo ...

Andrea Mainardi/ Video - sopporterà l'assenza dei suoi cari o abbandonerà la casa? (Grande Fratello Vip) : Andrea Mainardi al Grande Fratello Vip sta soffrendo l'assenza dei suoi cari, sempre più spesso lo vediamo infatti piangere e c'è paura che possa decidere di abbandonare il gioco.(Pubblicato il Mon, 29 Oct 2018 10:05:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018 - Jane Alexander bacia Elia Fongaro - il fidanzato di lei : "Soffro a casa" : Non si finisce mai di conoscere una persona, anche se poi alla fine tutti ci dimostriamo per quello che siamo. Ognuno di noi farà i conti con se stesso. Non ho intenzione, per ora, di parlare del privato a differenza di altri che stanno facendo della propria vita uno show facendo soffrire NOI che siamo a casa! Io cammino a testa alta. Visualizza questo post su Instagram Non si finisce mai di conoscere una persona, anche ...

Grande Fratello Vip - Mediaset denunciata dal Codacons : 'Fabrizio Corona - pubblicità occulta' : Rischia di costare cara a Mediaset l'ospitata di Fabrizio Corona al Grande Fratello Vip giovedì scorso. Dopo le tensioni in diretta con Ilary Blasi e dietro le quinte (si parla di un camper-camerino sfasciato dall'ex re dei paparazzi), il Codacons ha denunciato il gruppo di Cologno Monzese per "pubblicità occulta" messa in atto dallo stesso Corona, che durante il programma indossava una maglietta con in bella mostra il marchio del suo brand di ...

Maria De Filippi al Grande Fratello Vip! L’Indiscrezione Bomba! : Incredibile! Un noto direttore di una rivista gossip ha rivelato che Maria De Filippi potrebbe cambiare le sorti del Grande Fratello Vip. In che maniera? Scopriamolo insieme! A lanciare l’indiscrezione in queste ore, il direttore della rivista “Nuovo”, Riccardo Signoretti. A quanto sembra, spetterebbe alla conduttrice di Uomini e Donne, Maria De Filippi, salvare le sorti della terza edizione del Grande Fratello Vip. Molto ...

Grande Fratello Vip - Marchesa d'Aragona si scaglia contro Barbara D'Urso : Daniela Del Secco d?Aragona, la Marchesa, attacca Domenica Live. Da varie puntate Barbara D?Urso affronta il tema della nobiltà della Marchesa, chiamando in studio e in...

Grande Fratello Vip - un desolante plebiscito contro Martina Hamdy : 'Balla balla che...' - come la disintegrano : Un desolante plebiscito contro Martina Hamdy . La meteorina è tra le candidate all'uscita dal Grande Fratello Vip e su Twitter l'umore dei telespettatori non lascia spazio a dubbi: sarà lei l'...

Benedetta Mazza/ Video - stavolta è davvero finita con Stefano Sala (Grande Fratello Vip) : Benedetta Mazza al Grande Fratello Vip ha deciso di chiudere ogni possibile flirt con Stefano Sala dopo quanto accaduto nell'appuntamento serale di lunedì. Ora però deve emergere.(Pubblicato il Mon, 29 Oct 2018 09:13:00 GMT)

Ivan Cattaneo sarà eliminato?/ Video - il cantante ha davvero un fidanzato segreto? (Grande Fratello Vip) : Ivan Cattaneo ha creato grande curiosità all'interno della casa del Grande Fratello Vip sulla possibile esistenza di un fidanzato segreto. Il gossip lo vede nuovamente protagonista.(Pubblicato il Mon, 29 Oct 2018 09:01:00 GMT)