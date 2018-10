Grande Fratello Vip | l' orrore in diretta su Striscia la notizia | la casa è infestata dai

Grande Fratello Vip - Stefano Sala : "Dasha Dereviankina? Se non parlavo mai di lei era per tutelarla" : Il modello parla per la prima volta della sua fidanzata.

Grande Fratello Vip 3 - Francesco-Giulia : scatta il primo bacio durante la notte : Il Grande Fratello Vip nelle ultime settimane [VIDEO] si sta accendendo sempre di più sotto il punto di vista delle emozioni. Infatti, nella puntata speciale andata in onda giovedì scorso abbiamo visto la conduttrice Ilary Blasi litigare pesantemente con l'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona. Naturalmente, questa cosa ha un po' oscurato le vicende del reality, visto che il popolo del web e le trasmissioni televisive per giorni hanno parlato ...

Grande Fratello Vip - c’è un topo nella Casa : la segnalazione di Striscia la notizia : Striscia la notizia: c’è un topo al Grande Fratello Vip 2018 Striscia la notizia è tornata ad occuparsi del Grande Fratello Vip. E nelle ultime settimane ha scoperto che la Casa è abitata da un nuovo, misterioso, inquilino: un topo! Al tg satirico di Antonio Ricci sono arrivate diverse segnalazioni su un animale presente nella […] L'articolo Grande Fratello Vip, c’è un topo nella Casa: la segnalazione di Striscia la notizia ...

Grande Fratello Vip 2018 - Francesco Monte : "Quanto sono innamorato di Giulia Salemi? Zero" : "Zero". Così Francesco Monte ha risposto alla domanda "Da uno a dieci, quanto sei innamorato di Giulia Salemi?". A porre il quesito all'ex tronista di Uomini e donne è stato ieri pomeriggio all'interno della Casa del Grande Fratello Vip Ivan Cattaneo, sin dal primo momento attento osservatore del feeling nato nel reality tra Monte e la Salemi. Feeling che è sfociato in tante effusioni e in un bacio scoccato poche ore fa. Nulla però che ...

Grande Fratello Vip - Fabrizio Corona e l'ospitata nella Casa : «Camerino distrutto - l'accordo con la produzione. Ecco la verità» : Fabrizio Corona entrato nella Casa del Grande Fratello Vip per chiedere scusa alla fidanzata Silvia Provvedi e poi la sua ospitata si è trasformata in una lite furiosa con la conduttrice Ilary Blasi . ...

Grande Fratello Vip - a rischio la diretta per la puntata del 29 ottobre : il maltempo fa danni in giardino : Il maltempo che si sta abbattendo su tutta l'Italia non ha risparmiato la casa del Grande Fratello Vip. Da questa mattina il quartiere Cinecittà di Roma è stato colpito da fortissime raffiche di vento,...

Diretta Grande Fratello Vip : tra Elia - Ivan e Martina il nuovo eliminato : Come di consuetudine il Grande Fratello Vip torna con il suo appuntamento, in prima serata, del lunedì. Dopo l’appuntamento speciale di giovedì, con Fabrizio Corona, e l’ormai celeberrimo confronto con la conduttrice Ilary Blasi, si torna “alla normalità”. Per prima cosa scopriremo chi sarà l’eliminato per questa settima puntata; i candidati sono Elia Fongaro, Ivan Cattaneo e Martina Hamdy. Anche gli altri concorrenti della casa, però, non hanno ...

Fabrizio Corona - frecciate a Ilary Blasi dopo il Grande Fratello Vip : «Sono invaso dalle caciotte» : Fabrizio Corona continua nella polemica a distanza con Ilary Blasi dopo la furiosa lite in televisione al Grande Fratello Vip. Nelle storie di Instagram oggi l'ex re dei Paparazzi ha postato un...

Il Grande Fratello Vip 2018 accelera con due eliminati e una nuova doppia puntata : anticipazioni 29 ottobre : Il Grande Fratello Vip 2018 torna in onda oggi, 29 ottobre, come singolo appuntamento della settimana ma la prossima il reality show di Canale 5 tornerà nuovamente alla doppia puntata, il lunedì e il giovedì. Mediaset ha deciso di premere il piede sull'acceleratore, soprattutto alla luce degli ascolti poco positivi, e oggi annuncia addirittura una possibile, doppia, eliminazione. Alla conduzione del programma ci sarà ancora Ilary ...