Grande Fratello Vip 2018 | settima puntata in diretta | la Marchesa torna nella Casa

Grande Fratello Vip 2018 - diretta settima puntata : Litigi - baci - nomination e la vendetta della Marchesa : Dopo Striscia la Notizia , prenderà il via la settima puntata del Grande Fratello Vip 2018, che seguiremo in diretta minuto per minuto su Leggo.it. Dopo l'ingresso di Fabrizio Corona giovedì scorso ...

Grande Fratello Vip choc - c'è un topo nella Casa : gira nelle camere da letto : I reclusi all'interno della Casa del Grande Fratello Vip non lo sanno, ma con loro c'è un inquilino misterioso, per la precisione un topo , che si aggira indisturbato senza farsi scoprire dagli altri ...

Grande Fratello Vip - la concorrente si è innamorata di Jane Alexander : la confessione estrema : Ad aver perso la testa per Jane Alexander non sembra essere solo Elia Fongaro. È questo il gossip portato alla luce da 361 Magazine . Infatti, a essersi invaghita dell'attrice italo-britannica ci ...

Grande Fratello Vip 2018 - diretta settima puntata : Litigi e baci e la vendetta della Marchesa : Dopo Striscia la Notizia , prenderà il via la settima puntata del Grande Fratello Vip 2018, che seguiremo in diretta minuto per minuto su Leggo.it. Dopo la puntata speciale di giovedì con l'ingresso ...

Grande Fratello Vip - ascolti in picchiata : arriva Maria De Filippi opinionista : Maria De Filippi opinionista al Grande Fratello Vip per arginare la fuga di spettatori? Quest'anno, nonostante la roboante partecipazione di Fabrizio Corona, l'arrivo di nuovi concorrenti e la ricerca ...

Grande Fratello Vip - Maurizio Battista contro i talk sulla marchesa : "Me so' rotto le palle" : marchesa o non marchesa? Ad essere stufo del dilemma posto in svariati talk show è Maurizio Battista, che usa la sua pagina Facebook per sfogarsi con i fan. “Il problema delle ultime tre settimane non è il lavoro, non è l’euro, bensì sapere se Daniela del Secco è marchesa o no. Ma a noi che ce frega, pure se non lo fosse quale sarebbe il problema? E’ da settimane che vanno a parlare con lo zio, con il nonno, col padre”. Battista, uscito ...

Grande Fratello Vip - Elia Fongaro ridotto in lacrime : le accuse gravissime degli inquilini : Il rapporto tra Elia Fongaro e i suoi compagni all'interno della casa del Grande Fratello Vip si fa mano a mano sempre più teso. Ad aggravare questa delicata situazione è stata la vicinanza dell'ex ...

Grande Fratello Vip 3 - Francesco-Giulia : scatta il primo bacio durante la notte : Il Grande Fratello Vip nelle ultime settimane [VIDEO] si sta accendendo sempre di più sotto il punto di vista delle emozioni. Infatti, nella puntata speciale andata in onda giovedì scorso abbiamo visto la conduttrice Ilary Blasi litigare pesantemente con l'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona. Naturalmente, questa cosa ha un po' oscurato le vicende del reality, visto che il popolo del web e le trasmissioni televisive per giorni hanno parlato ...

Grande Fratello Vip 2018 - Francesco Monte : "Quanto sono innamorato di Giulia Salemi? Zero" : "Zero". Così Francesco Monte ha risposto alla domanda "Da uno a dieci, quanto sei innamorato di Giulia Salemi?". A porre il quesito all'ex tronista di Uomini e donne è stato ieri pomeriggio all'interno della Casa del Grande Fratello Vip Ivan Cattaneo, sin dal primo momento attento osservatore del feeling nato nel reality tra Monte e la Salemi. Feeling che è sfociato in tante effusioni e in un bacio scoccato poche ore fa. Nulla però che ...