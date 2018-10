Gp Messico | Verstappen | ' Stanotte non ho dormito'

Messico : vittoria a Verstappen e Titolo a Hamilton. Ferrari a podio : Max Verstappen si è rifatto della delusione della pole persa vincendo per il secondo anno consecutivo il GP del Messico, con una gara perfetta. Sul podio con lui Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen, ma i riflettori sono tutti per Lewis Hamilton, quarto al traguardo ma che oggi conquista il quinto Titolo, a due GP dalla […] L'articolo Messico: vittoria a Verstappen e Titolo a Hamilton. Ferrari a podio sembra essere il primo su MotoriNoLimits ...

F1 - PAGELLE GP Messico 2018 : VERSTAPPEN ESALTANTE - HAMILTON CAMPIONE SENZA L’ACUTO : F1, PAGELLE GP MESSICO : Vince Max VERSTAPPEN, uno strepitoso Max VERSTAPPEN! L’olandese vince una gara dominata dalla prima all’ultima curva e centra il suo quinto in successo in carriera, mai messo in discussione. Vettel ritrova il podio ed una gara di sostanza chiudendo secondo, seguito da un anonimo Kimi Raikkonen che, nonostante un weekend difficile, centra il gradino più basso del podio. Gara tutta in salita per Lewis ...

F1 – Verstappen trionfa in Messico e commenta il quinto titolo mondiale di Hamilton : “io mai alla pari con Lewis” : Max Verstappen commenta la vittoria del Gp del Messico: l’olandese palesa le sue impressioni dopo il suo secondo trionfo consecutivo all’Autodromo Hermanos Rodriguez Lewis Hamilton vince il suo quinto titolo mondiale, senza trionfare in Messico. Il britannico della Mercedes giunge solo quarto sul traguardo dell’Autodromo Hermanos Rodriguez a grande distanza dal vincitore della gara Max Verstappen. Una grande prestazione ...

Hamilton conquista il quinto titolo. In Messico vince Verstappen davanti alle Ferrari : Con il quarto posto al termine del gp del Messico Lewis Hamilton, su Mercedes, si è laureato per la quinta volta campione del mondo di Formula 1. La gara, come nel 2017, è stata vinta dalla Red Bull di Max Verstappen. Sul podio anche le Ferrari , con Sebastian Vettel davanti a Kimi Raikkonen. Daniel Ricciardo, quando era ...

F1 GP Messico : Vince Verstappen. Hamilton quarto - è Campione del mondo 2018 : Cronaca Qualche nuvola si aggira sulla partenza del GP del Messico, ma nessun rischio pioggia per la diciannovesima prova del Mondiale 2018. I primi sei piloti, tutti alfieri dei tre top team, ...

F1 - Hamilton vince 5 titolo. Nel Gp Messico trionfa Verstappen davanti a Vettel e Raikkonen : Il due piloti della Ferrari 'sfruttano' l'ennesima rottura della Red Bull di Ricciardo quando si trovava in seconda posizione a pochi giri dal termine della gara. Debacle Mercedes - Max Verstappen ...

F.1 - GP del Messico - Vince Verstappen. Hamilton è pentacampione : Max Verstappen ha vinto il Gran Premio del Messico, diciannovesima prova del Mondiale di Formula 1. Il pilota olandese della Red Bull ha preceduto le due Ferrari di Vettel e Raikkonen. Lewis Hamilton ha vissuto una "gara orribile", come lui stesso l'ha definita, ma con il quarto posto conquistato oggi si è laureato campione del mondo per la quinta volta in carriera.Red Bull, finale agrodolce. Max Verstappen ha lavorato egregiamente ...

Formula 1. Hamilton festeggia il quinto Mondiale. In Messico vince Verstappen davanti alle Ferrari : alle spalle del campione del mondo arriva Ricciardo che lo passa, con spiattellamento e uscita di pista della Mercedes, al giro 47. Al giro successivo Vettel mischia le carte: sosta e ultrasoft. ...

Gp Messico - vince Verstappen Hamilton è campione del mondo | Perché è un’icona : Quinto successo in carriera per l’olandese, quinto titolo iridato per il britannico della Mercedes che arriva quarto al traguardo. Secondo Vettel che si arrende

F1 - GP Messico 2018 : Verstappen domina - Hamilton campione del mondo. 2° Vettel dopo una grande rimonta : Max Verstappen (Red Bull) vince dominando il Gran Premio del Messico 2018 di Formula Uno e concede il bis della scorsa stagione. L’olandese prende la vetta della gara sin dalla prima curva e non la cede più, gestendo un ampio margine sugli inseguitori e, soprattutto, le gomme, vero ago della bilancia sul circuito di Città del Messico. dopo una gara che ha regalato spettacolo e colpi di scena, le due Ferrari salgono sul podio. Ottima prova ...

Gp Messico - Verstappen vince Hamilton è campione del mondo | Perché è un’icona : Quinto successo in carriera per l’olandese, quinto titolo iridato per il britannico della Mercedes che arriva quarto al traguardo. Secondo Vettel che si arrende

F.1 - GP del Messico - Vince Verstappen. Hamilton campione del mondo : Max Verstappen ha vinto il Gran Premio del Messico, diciannovesima prova del Mondiale di Formula 1. Il pilota olandese della Red Bull ha preceduto le due Ferrari di Vettel e Raikkonen. Lewis Hamilton ha vissuto una "gara orribile", come lui stesso l'ha definita, ma con il quarto posto conquistato oggi si è laureato campione del mondo per la quinta volta in carriera.In aggiornamento...

F1 – Verstappen - Vettel e Raikkonen sul podio : le impressioni dei tre piloti dopo il Gp del Messico : Max Verstappen, Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen commentano dopo la gara in Messico le rispettive prestazioni all’Autodromo Hermanos Rodriguez Lewis Hamilton vince il suo quinto titolo mondiale, senza trionfare in Messico. Il britannico della Mercedes giunge solo quarto sul traguardo dell’Autodromo Hermanos Rodriguez a grande distanza dal vincitore della gara Max Verstappen. Una grande prestazione dell’olandese è ...

Messico - trionfa Verstappen sulle Ferrari. Hamilton 4° è campione! : Il futuro di questo sport è davvero nelle sue mani. Ma il presente è tutto di Lewis, cui oggi bastava chiudere tra i primi 7 per laurearsi campione: il quarto posto finale dietro alle Ferrari, per ...