Gp Messico | Hamilton | ' Eguagliare Fangio | incredibile'

Messico : vittoria a Verstappen e Titolo a Hamilton. Ferrari a podio : Max Verstappen si è rifatto della delusione della pole persa vincendo per il secondo anno consecutivo il GP del Messico, con una gara perfetta. Sul podio con lui Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen, ma i riflettori sono tutti per Lewis Hamilton, quarto al traguardo ma che oggi conquista il quinto Titolo, a due GP dalla […] L'articolo Messico: vittoria a Verstappen e Titolo a Hamilton. Ferrari a podio sembra essere il primo su MotoriNoLimits ...

F1 - furia Wolff in Messico : “vi dico perché non ho fatto i complimenti a Hamilton dopo il traguardo” : Il team principal ha rivelato di essere così arrabbiato per il risultato di oggi al punto da non fare i complimenti ad Hamilton dopo aver tagliato il traguardo La vittoria del titolo mondiale da parte di Hamilton non ha lenito la rabbia di Toto Wolff, furioso al termine del Gp del Messico per il risultato ottenuto in pista. Photo4/LaPresse Un quarto e un quinto posto a distanza siderale da Verstappen, un qualcosa che non può essere ...

F1 - PAGELLE GP Messico 2018 : VERSTAPPEN ESALTANTE - HAMILTON CAMPIONE SENZA L’ACUTO : F1, PAGELLE GP MESSICO : Vince Max VERSTAPPEN, uno strepitoso Max VERSTAPPEN! L’olandese vince una gara dominata dalla prima all’ultima curva e centra il suo quinto in successo in carriera, mai messo in discussione. Vettel ritrova il podio ed una gara di sostanza chiudendo secondo, seguito da un anonimo Kimi Raikkonen che, nonostante un weekend difficile, centra il gradino più basso del podio. Gara tutta in salita per Lewis ...

F1 Messico - Hamilton : "Surreale eguagliare Fangio - ma che gara orribile..." : Il britannico è cinque volte campione del mondo: "Non l'abbiamo vinto qui, ma col duro lavoro in tante gare"

F1 – Verstappen trionfa in Messico e commenta il quinto titolo mondiale di Hamilton : “io mai alla pari con Lewis” : Max Verstappen commenta la vittoria del Gp del Messico: l’olandese palesa le sue impressioni dopo il suo secondo trionfo consecutivo all’Autodromo Hermanos Rodriguez Lewis Hamilton vince il suo quinto titolo mondiale, senza trionfare in Messico. Il britannico della Mercedes giunge solo quarto sul traguardo dell’Autodromo Hermanos Rodriguez a grande distanza dal vincitore della gara Max Verstappen. Una grande prestazione ...

Hamilton conquista il quinto titolo. In Messico vince Verstappen davanti alle Ferrari : Con il quarto posto al termine del gp del Messico Lewis Hamilton, su Mercedes, si è laureato per la quinta volta campione del mondo di Formula 1. La gara, come nel 2017, è stata vinta dalla Red Bull di Max Verstappen. Sul podio anche le Ferrari , con Sebastian Vettel davanti a Kimi Raikkonen. Daniel Ricciardo, quando era ...

Sebastian Vettel - GP Messico F1 2018 : “Non mi piace perdere - ma bisogna fare i complimenti a Lewis Hamilton” : Sebastian Vettel ha un sorriso amaro al termine del Gran Premio del Messico 2018 di Formula Uno. Il tedesco, infatti, compie una splendida rimonta e conclude una gara solida, ricca di sorpassi e senza il minimo errore, ma non è soddisfatto. Questa domenica, dopotutto, consegna il titolo iridato al suo rivale Lewis Hamilton, per cui il grande obiettivo stagionale svanisce anche con la matematica, dopo che era svanito sul campo già da tempo. ...

F1 GP Messico : Vince Verstappen. Hamilton quarto - è Campione del mondo 2018 : Cronaca Qualche nuvola si aggira sulla partenza del GP del Messico, ma nessun rischio pioggia per la diciannovesima prova del Mondiale 2018. I primi sei piloti, tutti alfieri dei tre top team, ...

F1 - Hamilton vince 5 titolo. Nel Gp Messico trionfa Verstappen davanti a Vettel e Raikkonen : Il due piloti della Ferrari 'sfruttano' l'ennesima rottura della Red Bull di Ricciardo quando si trovava in seconda posizione a pochi giri dal termine della gara. Debacle Mercedes - Max Verstappen ...

F.1 - GP del Messico - Vince Verstappen. Hamilton è pentacampione : Max Verstappen ha vinto il Gran Premio del Messico, diciannovesima prova del Mondiale di Formula 1. Il pilota olandese della Red Bull ha preceduto le due Ferrari di Vettel e Raikkonen. Lewis Hamilton ha vissuto una "gara orribile", come lui stesso l'ha definita, ma con il quarto posto conquistato oggi si è laureato campione del mondo per la quinta volta in carriera.Red Bull, finale agrodolce. Max Verstappen ha lavorato egregiamente ...

Formula 1. Hamilton festeggia il quinto Mondiale. In Messico vince Verstappen davanti alle Ferrari : alle spalle del campione del mondo arriva Ricciardo che lo passa, con spiattellamento e uscita di pista della Mercedes, al giro 47. Al giro successivo Vettel mischia le carte: sosta e ultrasoft. ...

Lewis Hamilton - GP Messico F1 2018 : “Sensazione incredibile eguagliare Fangio! In gara ho faticato tantissimo…” : Lewis Hamilton è ufficialmente Campione del Mondo per la quinta volta nella sua carriera, eguagliando Juan Manuel Fangio e portandosi a -2 dai 7 titoli iridati di Michael Schumacher. L’inglese si è garantito la certezza aritmetica della vittoria del Campionato con un quarto posto ottenuto al termine della peggior gara dell’anno dal punto di vista delle prestazioni in pista. Le Mercedes hanno accusato un degrado degli pneumatici ...

Classifica Mondiale piloti F1 2018 : Lewis Hamilton campione del mondo! Sebastian Vettel rafforza la seconda piazza dopo il GP del Messico : Lewis Hamilton è campione del mondo per la quinta volta in carriera. Il pilota britannico della Mercedes, con il quarto posto odierno in Messico il contemporaneo secondo di Sebastian Vettel, si è portato a casa l’iride 2018 con pieno merito, chiudendo la partita al secondo tentativo, dopo non esservi riuscito ad Austin. Un successo meritato per un pilota che ha saputo essere costante e solido ogni weekend. Classifica Mondiale piloti F1 ...

F1 - Gp Messico : rimonta Vettel - trionfo Hamilton. La cronaca - : ORINE D'ARRIVO GP DEL Messico DI F1 : 1. Verstappen 2. Vettel 3. Raikkonen 4. Hamilton 5. Bottas 6. Hulkenberg 7. Leclerc 8. Vandorne 9. Ericsson 10. Gasly Vi ringraziamo per essere stati con noi, vi ...