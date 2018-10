Governo del cambiamento di idee Su Tap | Ilva e condoni i grillini sono diventati

Dl fisco - comunità ebraiche : “Governo riconsideri taglio delle pensioni a vittime leggi razziali e perseguitati del fascismo” : L’Unione delle comunità ebraiche italiane chiede al governo e al Parlamento di “riconsiderare la scelta” di tagliare il fondo con cui sono finanziate anche le pensioni per gli ebrei vittime delle leggi razziali e per i perseguitati politici del fascismo. Un taglio di 50 milioni al programma “sostegno a pensionati di guerra e perseguitati politici e razziali”, come riportato ieri da ilfattoquotidiano.it, è previsto ...

Il Governo taglia le pensioni agli ebrei vittime delle leggi razziali e ai perseguitati politici del fascismo : Sessantatré anni di fondi e assegni garantiti per i perseguitati politici e gli ebrei vittime delle leggi razziali, cancellati dal timbro del Governo giallo-verde. L'ultimo decreto fiscale taglia i 50 milioni destinati alle vittime della dittatura fascista, a ottant'anni dalle leggi razziali. Gli assegni erano di circa 500 euro al mese destinati a coloro i quali fossero nati prima del 1945. Come riporta La Stampa"si tratta di alcune ...

Tap : protesta in Puglia dopo il sì del Governo. Conte : 'La colpa è mia' : I manifestanti contrari al gasdotto hanno bruciato schede elettorali e foto dei politici 5 Stella per non aver rispettato le promesse fatte in campagna elettorale. Il premier: 'Chi dice che non ci ...

Tunisia - con la scusa del terrorismo il Governo limita la libertà di movimento : “Ogni volta mi fanno le stesse domande: preghi? Vai alla moschea? Segui i sermoni degli imam in televisione? Un giorno mi hanno prelevato un campione di sangue per sottoporlo al test del Dna, senza alcuna spiegazione”. Mahdi, un insegnante d’informatica e giornalista di Tunisi, è una delle 30mila persone che dal 2013 sono state poste sotto controllo ai sensi delle cosiddette “misure S17”. Un’altra è Najamaeddine, un pescatore, che ...

Manovra - Governo pronto a offrire alla Ue un abbassamento del rapporto deficit/Pil : La 'bomba' la sgancia Dagospia in tarda serata, quasi al termine di una giornata che sul piano politico ha visto il vertice a due sulla Manovra tra i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio . Il ...

[L'analisi] Il voltastomaco del ministro Costa per il condono e le battaglie giuste dentro il Governo Lega-Cinque Stelle : È già, perché le posizioni intransigenti su economia e ambiente, sulle grandi opere e sulla politica industriale portate avanti dai grillini, oggi si stemperano alla prova di governo. Naturalmente l'...

No Tap - 'contro il Governo Conte mobilitazione generale'. Manifestazione oggi - ai M5S e alla storia delle penali da 20 miliardi di euro non ... : Voi siete peggio, propagandate, prendete voti ingannando la gente e poi fate le stesse cose che avrebbe fatto la 'vecchia politica'. Noi abbiamo perso elezioni, ma non abbiamo mai preso in giro gli ...

RIFORMA PENSIONI 2019 E QUOTA 100/ Anief lancia l’allarme sulla retromarcia del Governo (ultime notizie) : La RIFORMA delle PENSIONI 2019 sarà probabilmente contenuta in un ddl specifico su QUOTA 100, collegato alla Legge di bilancio. La cosa non piace molto all'Anief(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 05:58:00 GMT)

Paolo Gentiloni ci spiega i pericoli del Governo populista : Le prossime elezioni europee del 26 maggio 2019 hanno un valore simbolico importante, almeno per l'Italia. Secondo Paolo Gentiloni infatti gli italiani devono dire con il loro voto "se si sentono o meno cittadini europei", se insomma "desiderano davvero fare un salto nel vuoto dando retta alla parte

Crozza-Di Maio e il condono di Ischia : “Iscrivermi al Pd? Frase detta da una manina del Governo 5stelle che ci ha preceduti” : Maurizio Crozza porta sul palco le molteplici contraddizioni del vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio – nella puntata di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove . Crozza-Di Maio si rimangia le promesse fatte in campagna elettorale e le dichiarazioni degli anni precedenti inclusa la promessa che il Movimento 5 stelle non si sarebbe mai alleato con la Lega di Salvini. Video Nove L'articolo Crozza-Di Maio e ...

Quota 100 Riforma pensioni 2019/ Contro la scelta del Governo anche Standard & Poor’s : La Riforma delle pensioni per il 2019 all’insegna di Quota 100 è stata criticata anche da Standard & Poor’s, secondo cui viene messa a rischio la sostenibilità del sistema(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 11:07:00 GMT)

Una manovra bis a giugno : l'offerta del Governo all'Unione Europea : Il premier, con i ministri dell'Economia e degli Esteri Tria e Moavero, sta cercando una mediazione che permetta a governo e Commissione di salvare la faccia riuscendo a far calare lo spread sotto ...

Garavaglia ha citato l'Inter per spiegare la politica economica del Governo : Nessun passo indietro da parte del governo sulla manovra anche dopo gli interventi di Moody's e S&P . 'Il paese è solido - dice il viceministro all'economia Massimo Garavaglia intervistato da ' Repubblica ' - ma se dovesse servire aiuteremo le nostre banche'. 'Noi interisti - spiega - siamo ottimisti e quindi non possiamo che andare avanti ...

[L'analisi] Il Governo supera l'esame del rating - ma è una buona notizia solo a metà e vi spiego perché : "Il piano del governo " scrive S&P " rischia di indebolire la performance di crescita dell'economia italiana". E, infatti, le previsioni demoliscono l'ottimismo del ministro Savona: anziché all'1,5 ...