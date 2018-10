Golf – Landfall Tradition | Virginia Elena Carta trionfa nella gara di College Usa

sportfair

(Di lunedì 29 ottobre 2018)ha dato ancora prova del suo valore vincendo, alla pari con la statunitense Gina Kim, sua compagna di studi, ildiUsa dove entrambe hanno trascinato al successo a squadre anche la loro Duke University Nuovo record di vittorie internazionali azzurre (30) in una stagione –ha siglato la 30ª vittoria in campo internazionale degli azzurri (11 dei professionisti, 14 dei dilettanti e cinque a squadre), che supera il record di successi ottenuti nel 2009. Spiccano, naturalmente, le straordinarie imprese di Francesco Molinari, tre titoli con un major (Open Championship), ma vanno sottolineati dati rilevanti come la qualità dei tornei, il fatto che i professionisti siano stati capaci di imporsi nei tour più importanti e che i dilettanti abbiano primeggiato in ogni categoria e fascia d’età con ampie prospettive ...