Golden State Warriors | una notte a Brooklyn | gli scatti esclusivi

NBA 2019 - i risultati della notte : Steph Curry e Kevin Durant trascinano Golden State - vittoria anche per i Clippers di Gallinari : Quattro partite nella notte NBA. I Golden State Warriors centrano il quarto successo consecutivo imponendosi per 114-120 sul campo dei Brooklyn Nets. Mattatori della serata Steph Curry, che chiude con 35 punti e stabilisce il record di partite consecutive (7) con cinque o più triple realizzate, e Kevin Durant, che ne segna 34. Ai Nets non riesce la clamorosa rimonta contro i campioni in carica. Dopo aver condotto la gara con ampio margine fino ...

NBA Sundays - Brooklyn Nets-Golden State Warriors LIVE : Dopo l'antipasto di settimana scorsa con Cleveland ed Atlanta, tornano gli appuntamenti con gli NBA Sundays e le partite della lega più spettacolare del mondo in prima serata italiana. Questa volta ci sono degli ospiti di eccezione: i campioni in carica dei Golden State Warriors saranno impegnati sul campo dei Brooklyn Nets alle 22.00 di domenica 28 ...

Basket - Nba : Durant show e Golden State va veloce - colpo Clippers a Houston : NEW YORK - Kevin Durant si carica sulle spalle Golden State evitando guai al Madison Square Garden, tana dei New York Knicks. I Warriors si impongono per 128-100 con uno show dell'ala, che nel quarto ...

Risultati Nba – Durant trascina Golden State verso la vittoria - bene Gallinari : vittoria facile dei Golden State Warriors nella notte, bene Gallinari, Rockets ko senza Harden: tutti i Risultati delle partite Nba Sette, le partite di Nba andate in scena nella notte italiana: splendida vittoria dei Golden State Warriors, che mandano al tappeto i New York Knick col punteggio di 100-128. I campioni in carica sono stati trascinati da un immenso Durant, a referto con ben 41 punti, ben supportato dai 29 di Steph Curry. In ...

NBA - i risultati della notte : Durant trascina Golden State - Toronto non si ferma e fa 6 su 6 : New York Knicks-Golden State Warriors 100-128 Il commento più centrato della serata arriva da un beat-writer di New York che scrive: "Se questo è quello che Kevin Durant è in grado di fare al Madison ...

Basket - Nba un super Curry spinge Golden State - prima gioia dei Lakers di James : NEW YORK " Un Stephen Curry versione lusso, ma anche la prima agognata vittoria dei Lakers di LeBron James e le inattese battute d'arresto casalinghe di San Antonio e Houston, in crisi in questo avvio ...

NBA 2019 : Golden State spaventa con un Curry mostruoso - si sbloccano i Lakers - bene Toronto e Bucks - sprofondano Houston e Cavs : Si sono giocate ben 11 partite nelle nottata NBA, e gli spunti non sono mancati. Toronto e Milwaukee proseguono la loro marchia a Est, dove Cleveland sprofonda sempre più (sullo 0-4) mentre ad Ovest Golden State asfalta Washington, si sbloccano i Lakers, e Houston prosegue nel suo inizio difficoltoso di campionato. Golden State WARRIORS (4-1) – WASHINGTON WIZARDS (1-2): 144-122. I Golden State Warriors hanno iniziato questa stagione in ...

NBA - Steph Curry fa 51 in tre quarti con 11 triple - Golden State domina Washington : Fino al 26-22 del primo quarto quella tra Golden Stare e Washington è una partita tutto sommato normale. Poi diventa lo show personale di Stephen Wendell Curry III. Il n°30 degli Warriors entra in the ...

NBA – Infortunio Cousins - i Golden State Warriors rilasciano un nuovo comunicato : ecco la situazione : I Golden State Warriors hanno rilasciato un comunicato riguardante le condizioni di DeMarcus Cousins e il suo recupero dall’Infortunio al tendine d’Achille: ecco le novità Nonostante il roster a dir poco eccezionale, con il quale sono diventati campioni NBA per due anni consecutivi, i Golden State Warriors sono riusciti a piazzare uno dei migliori colpi del mercato estivo: aggiungere, da free agent, DeMarcus Cousins alla ...

Basket - Nba : San Antonio rimanda il primo successo di LeBron - ok Golden State e Toronto : WASHINGTON - Terzo ko in altrettante partite per i Los Angeles Lakers di LeBron James. San Antonio gela lo Staples Center vincendo 143-142 al termine di un overtime. Il 'Prescelto', ovviamente, è uno ...

NBA 2019 - i risultati della notte : Lakers e LeBron ancora ko - sorridono Belinelli e gli Spurs. Golden State torna subito a vincere : Nove partite nella notte NBA. I Los Angeles Lakers rimandano ancora una volta la prima vittoria stagionale. LeBron James e compagni subiscono la terza sconfitta consecutiva, cedendo allo Staples Center dopo un tempo supplementare ai San Antonio Spurs per 143-142. A decidere la partita è stata una tripla di Patty Mills a sette secondi dalla fine, con James che poi ha sbagliato il tiro della vittoria. In precedenza lo stesso LeBron aveva portato ...

NBA - i risultati della notte : Denver sorprende Golden State - Westbrook va ko al debutto : Denver Nuggets-Golden State Warriors 100-98 Se i Denver Nuggets torneranno a giocarsi i playoff alla fine di questa stagione, la vittoria di questa notte potrebbe essere stata il primo passo. Battere ...