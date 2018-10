Gol Icardi | l’attaccante dell’Inter non sbaglia contro la Lazio VIDEO

Lazio Inter 0-1 LIVE - risultato in diretta. Gol di Icardi : Lazio-Inter 0-1 LIVE 28' Icardi Il tabellino Lazio, 3-5-2,: Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Badelj, Milinkovic-Savic, Lulic; Caicedo, Immobile. All: S. Inzaghi Inter, 4-2-3-1,:...

Lazio-Inter 0-1 - diretta LIVE in tempo reale : Strakosha salva su Vecino – il video del Gol di Icardi : 39′ Nubifragio sull’Olimpico 37′ Tiro a giro di Milinkovic-Savic, palla alta di poco 34′ Colpo di testa di Vecino in area di rigore, Strakosha si salva a fatica 33′ SOSTITUZIONE LAZIO, entra Cataldi ed esce Badelj 30′ La Lazio abbozza la reazione 28′ GOL DELL’INTER,0-1 Icardi. Combinazione Vecino, Perisic, Icardi tocco del bomber e palla […] L'articolo Lazio-Inter 0-1, diretta LIVE in tempo ...

Lazio-Inter diretta live : Gol Icardi - la sblocca l’attaccante : Lazio-Inter diretta live – Si conclude la 10^ giornata valida per il campionato di Serie A, nell’ultimo match di fronte Lazio ed Inter pronte a regalare emozioni e spettacolo. La partita è stata a rischio fino all’ultimo minuto a causa del maltempo ma sarà comunque condizionata dalle condizioni climatiche. La squadra di Luciano Spalletti sta attraversando un buon momento nonostante la sconfitta nella gara di Champions ...

Lazio-Inter - la rivincita dei biancocelesti è a 2.40. Su Sisal Matchpoint - sfida del Gol Immobile Vs Icardi : Mancano Lazio e Inter all’appello della decima giornata di Serie A. biancocelesti e nerazzurri si ritrovano dove si erano lasciate: all’Olimpico, l’ultima giornata della scorsa stagione, in quello spareggio Champions League che terminò a favore degli uomini di Spalletti. Per la Lazio questo match può essere una piccola rivincita, vincendo infatti supererebbe in classifica l’Inter conquistando il terzo posto in solitaria. La squadra di ...

Dal Gol nel derby ai rapporti di vicinato - Melissa Satta su Icardi : 'non ci passiamo nemmeno lo zucchero' : Melissa Satta ha parlato ai microfoni di 'Tiki Taka' del suo rapporto di vicinato con Mauro Icardi e della vittoria dell'Inter nel derby di Milano Da ex Wags rossonera Melissa Satta sarà rimasta male ...

Dal Gol nel derby ai rapporti di vicinato - Melissa Satta su Icardi : “non ci passiamo nemmeno lo zucchero” : Melissa Satta ha parlato ai microfoni di ‘Tiki Taka’ del suo rapporto di vicinato con Mauro Icardi e della vittoria dell’Inter nel derby di Milano Da ex Wags rossonera Melissa Satta sarà rimasta male del gol al 92° di Icardi nel derby di Milano. La bellissima moglie di Kevin Prince Boateng ha detto la sua opinione sulla partita vinta in extremis dai nerazzurri e sui suoi rapporti di vicinato con Wanda Nara e il marito ...

Dal Gol nel derby ai rapporti di vicinato - Melissa Satta su Icardi : “non ci passiamo lo zucchero” : Melissa Satta ha parlato ai microfoni di ‘Tiki Taka’ del suo rapporto di vicinato con Mauro Icardi e della vittoria dell’Inter nel derby di Milano Da ex Wags rossonera Melissa Satta sarà rimasta male del gol al 92° di Icardi nel derby di Milano. La bellissima moglie di Kevin Prince Boateng ha detto la sua opinione sulla partita vinta in extremis dai nerazzurri e sui suoi rapporti di vicinato con Wanda Nara e il marito ...

Icardi e l'Inter di fronte ai big : una scalata comune fatta di Gol ed esami : ...l'Argentina nella speranza di essere protagonista anche per la sua nazione - finora 0 gol in 6 presenze - quindi la Champions è indispensabile per mettere a posto più in fretta possibile il suo mondo.

Vieri assolve Donnarumma : "Grande Gol di Icardi : batterà il record di Meazza" : L'ex bomber nerazzurro e il derby di Maurito: "E' sempre al posto giusto nel momento giusto: basta dargli la palla"

Donnarumma e l'errore sul Gol di Icardi : Marchegiani commenta l'episodio a Sky Calcio Club : Nel post gara, l'attaccante argentino ha risposto così a una domanda di Fabio Caressa durante il 'Club' di Sky Sport: "Come ho fatto ad azzeccare la traiettoria giusta a differenza di Musacchio e ...

Gol Icardi - la ‘folle’ esultanza di Zamorano [VIDEO] : GOL Icardi – Nella serata di ieri è andato in scena il derby valido per la 9^ giornata del campionato di Serie A, si sono affrontate Inter e Milan che hanno dato vita ad una partita emozionante e decisa da Mauro Icardi in pieno recupero. Sono tre punti d’oro per la squadra di Luciano Spalletti che torna prepotentemente in corsa per lo scudetto, adesso la Juventus sente il fiato sul collo dopo il passo falso della gara casalinga ...

Inter-Milan - Il gesto romantico di Icardi dopo il Gol decisivo fa emozionare Wanda [VIDEO] : Mauro Icari corre dalla sua Wanda, l'argentina scoppia in lacrime: il gesto romantico al termine del derby Inter-Milan Mauro Icardi è stato l'uomo decisivo del derby tra Inter e Milan: l'attaccante ...

Serie A/ Icardi e l'eccezione che conferma la reGola : l'Inter onora Duomo e Madonnina : Serie A, il punto sulla nona giornata di Serie A: Mauro Icardi regala il derby all'Inter all'ultimissimo respiro, la Juventus rallenta contro il Genoa, i nerazzurri e il Napoli si avvicinano(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 07:00:00 GMT)

Derby all’Inter. Icardi e compagni terzi - nota stonata l’infortunio di NaingGolan : L’Inter batte 1-0 il Milan e scavalca la Lazio al 3° posto. Il Derby di campionato numero 169 è deciso