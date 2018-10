Gli sviluppatori di Hitman 2 ci raccontano la separazione da Square Enix

Google Chrome 71 entra nel canale beta con qualche novità per Gli sviluppatori : Google Chrome 71 è ora disponibile all'interno del canale beta su Android, Windows, Mac e Linux, con qualche piccola novità principalmente dedicata agli sviluppatori. L'articolo Google Chrome 71 entra nel canale beta con qualche novità per gli sviluppatori proviene da TuttoAndroid.

Bloober Team ha finalmente alzato il sipario sul suo misterioso Project Méliès, rivelando che si tratta di Layers of Fear 2.L'originale Layers of Fear è uscito nel 2016 e, anche se è discutibile quanto sia efficace come puro horror, è un'esperienza molto originale ambientata in una vecchia casa spettrale dove un artista torturato soccombe lentamente alla pazzia.Dato l'interesse per il primo gioco, il fatto che Project Méliès sia in realtà Layers ...

In vista dell'uscita di Battlefield V il mese prossimo, DICE ha offerto ulteriori informazioni sulle War Stories che, come saprete, rappresentano la componente per giocatore singolo. Come riporta Gamingbolt, questi segmenti della campagna esplorano diversi teatri della Seconda Guerra Mondiale con personaggi diversi, anche facendoli parlare nelle rispettive lingue. Un nuovo diario di sviluppo fornisce un po' più di contesto per queste diverse ...

Con l'avvicinarsi della data d'uscita di Red Dead Redemption 2, fissata per il 26 ottobre 2018, gli sviluppatori ormai popolano in pianta stabile le prime pagine delle testate specializzate con le loro interviste, fondamentali per carpire qualche dettaglio su questo attesissimo seguito.Aaron Garbut, art director tra le fila di Rockstar North, ha recentemente concesso un'intervista al magazine EDGE, riportata da Gaming Bolt, nella quale ha potuto ...

Call of Duty Black Ops 4 ha registrato una serie di Problemi ai server, ma non si è fatta aspettare la risposta di Treyarch. Alcuni utenti infatti hanno subito segnalato delle anomalie sulle prestazioni dei server di Call of Duty: Black Ops 4 e di conseguenza è arrivata la risposta degli sviluppatori. I Problemi di Call of Duty Black Ops 4 sarebbero stati riscontrati sui server del gioco su PS4 e dalle prime testimonianze apparse su Reddit, ...

Anche se gli sviluppatori di BioWare interagiscono costantemente con i fan rivelando nuovi dettagli su Anthem, è da un po' di tempo che non vediamo nuovi filmati del prossimo atteso gioco.Se vi state chiedendo quando vedremo più materiale video dedicato al gioco, BioWare conferma che questo avverrà "presto".Recentemente, mentre rispondeva a una discussione su Reddit, l'head of global communications di BioWare, Andrew Johnson, ha dichiarato che, ...

Il mese di ottobre 2017 è stato un momento difficile per CCP Games, il creatore islandese di EVE Online. L'azienda è sempre stata in prima linea nella sperimentazione e sebbene siano più noti per il loro MMO, la compagnia ha anche approfondito i generi di sport o sparatutto.Alla fine dello scorso anno, CCP Games annunciò che stavano chiudendo tutti i loro progetti VR (Big Fish Games): una decisione così forte che portò alla chiusura degli uffici ...

Gli sviluppatori di Call of Duty Black Ops 4, Treyarch, hanno fornito ai fan un'idea di cosa aspettarsi dalle console next-gen, PS5 e Xbox Scarlett.Le date di rilascio delle nuove macchine rimangono un mistero, ma ciò non ha impedito a vari studi di rivelare ciò che vorrebbero dalla prossima ondata di console.Gli sviluppatori hanno richiesto di tutto, dai supporti fisici migliorati a un processo di aggiornamento più efficiente.

Nel corso di Playtime 2018, voltosi oggi a Berlino e San Francisco, Google ha annunciato numerose novità per gli sviluppatori legate al Play Store.

Fino a qualche anno fa, le aspettative generali per una nuova generazione di console erano piuttosto elevate. Le console next gen di solito portavano tecnologie e architetture radicalmente diverse rispetto a qualsiasi altra cosa fosse venuta prima. Negli ultimi anni, tuttavia, con PS4 e Xbox One in particolare, questa tendenza è cambiata e ora stiamo assistendo a console che stanno ripetendo e evolvendo tecnologie del passato piuttosto che ...

Blendo Games, lo sviluppatore di Thirty Flights of Loving e Quadrilateral Cowboy, ha svelato il suo ultimo progetto: lo sparatutto sci-fi "immersivo" in prima persona Skin Deep.Come segnala Eurogamer.net, il gioco è ambientanto su "una vasta nave stellare (non lineare)" dove dovremo infiltrarci per sovvertire e sabotare "per sopravvivere in questo sandbox stellare". Sulla pagina Steam dedicata, la descrizione spiega che il giocatore sarà "in ...

Durante la sua carriera il famoso scrittore Tom Clancy si è sempre ispirato ad eventi reali (molto spesso relativi alla politica) per scrivere i suoi libri, tuttavia secondo gli sviluppatori di The Division 2, politica e videogiochi sono 2 elementi che dovrebbero rimanere separati.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, il COO di Ubisoft Massive Alf Condelius ha così affermato durante un'intervista:"Non possiamo parlare liberamente di ...

Circa tre anni fa, Google ha introdotto all'interno di Play Store, lo Store ufficiale per Android, delle applicazioni in pre-registrazione. Da quel momento, […]