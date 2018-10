Giulia Salemi e Martina Hamdy | bacio saffico nella notte Monte sconvolto | «Con la

Francesco Monte e Giulia Salemi : notte di passione al GF Vip : GF Vip: Francesco Monte e Giulia Salemi si sono baciati Dopo una serata di ‘Obbligo o Verità’ e forti discussioni, Francesco Monte e Giulia Salemi si sono baciati. Non è la prima volta che l’ex tronista di Uomini e Donne e l’influncer si ritrovano a letto insieme, in una certa complicità sempre negata anche davanti all’evidenza. Durante il gioco ‘imposto’ dal GF Vip ‘Obbligo o Verità’ i due ...

VIDEO| Francesco Monte e Giulia Salemi - quel gioco di baci rubati : In confessionale i due ragazzi scherzano sui baci non dati ma che, forse, vorrebbero darsi e si punzecchiano a vicenda

Giulia Salemi sbotta al Grande Fratello Vip : “Sono stanca” : GF Vip: l’amaro sfogo di Giulia Salemi Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la sesta puntata della terza edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata pregna di polemiche e numerosi colpi di scena. In questa occasione a far molto parlare il pubblico a casa è stato senza ombra di dubbio l’epico scontro tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona. Quest’ultimo ha accettato di entrare nella casa più spiata dagli italiani per confrontarsi ...