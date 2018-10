Giorgio Manetti e Anna Tedesco visti insieme a Firenze : Giorgio Manetti e Anna Tedesco sono stati per tanti mesi al centro di aspre polemiche, all'interno dello studio di "Uomini e Donne", perché da sempre sospettati di avere una relazione segreta iniziata poco dopo la fine della love story del Gabbiano con Gemma Galgani. Questo era il motivo principale per cui, anche se entrambi conoscevano e uscivano con molte persone venute apposta a corteggiarli, nessuna delle conoscenze diventava una relazione ...

Uomini e Donne - Giorgio Manetti e Anna Tedesco insieme : l’avvistamento : Uomini e Donne Trono Over: Giorgio e Anna stanno insieme? L’avvistamento Nel corso della passata edizione del Trono Over di Uomini e Donne si è parlato molto di loro. Giorgio Manetti e Anna Tedesco sono forse gli ex protagonisti più discussi della trasmissione di Maria De Filippi. Il primo ha inaspettatamente lasciato il programma dopo […] L'articolo Uomini e Donne, Giorgio Manetti e Anna Tedesco insieme: l’avvistamento ...

Uomini e donne - Gemma Galgani e il 'consiglio' di Giorgio Manetti : 'Sono 10 anni che è lì ma...'. Il sospetto : 'Non riescono a capire che Gemma è un personaggio particolare'. Giorgio Manetti , intervistato dal settimanale Mio , affronta di peso i guai d'amore di Gemma Galgani e dei suoi pretendenti. Il ...

Uomini e Donne - Giorgio Manetti ai corteggiatori di Gemma : "E' una donna particolare" : Giorgio Manetti, ex protagonista del trono over di 'Uomini e Donne', in una lunga intervista al settimanale 'Mio', ha spiegato perché i corteggiatori dell'ormai ex fidanzata Gemma Galgani, in questi mesi di sua lontananza dal piccolo schermo (salva l'ospitata a 'Pomeriggio 5' di Barbara D'Urso), hanno fallito nell'unica missione prevista dal programma di Maria De Filippi: quello di far breccia nel cuore di una donna per poter costruire un ...

Uomini e donne - Giorgio Manetti : ‘Ecco perché tutti i corteggiatori di Gemma falliscono’ : Anche se non fa più parte del parterre del trono over di Uomini e donne Giorgio Manetti butta ancora un occhio alla trasmissione che gli ha regalato la popolarità per seguire le vicende della sua ex, Gemma Galgani. Le cose per lei, infatti, non sono affatto cambiate: passano gli anni, si avvicendano gli Uomini ma l’amore con la ‘a’ maiuscola sembra non bussare mai alla sua porta. La colpa, stando a quanto dice il ...

Uomini e Donne/ "Ecco cosa sbagliano i pretendenti di Gemma Galgani" : parla Giorgio Manetti (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Gemma Galgani e i suoi corteggiatori: perché va sempre a finire male? I consigli di Giorgio Manetti(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne/ Gemma Galgani e Rocco Fredella - è tutto finto? Parla Giorgio Manetti! (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Gemma Galgani e Rocco Fredella, la storia è vicina al capolinea? Le parole di Giorgio Manetti sorprendono(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 07:35:00 GMT)

Giorgio MANETTI/ La verità sul trono over da Barbara d’Urso : “Ti faremo sapere” già dal 2004 : GIORGIO MANETTI torna a parlare di Gemma Galgani dichiarando la sua delusione per come è finita la storia e annuncia di avere un nuovo amore nella propria vita.(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 17:02:00 GMT)

Giorgio Manetti parla di Gemma e dell'addio a «Uomini e Donne» da Barbara D'Urso - : Non si è fatto mancare nulla: è stato commesso, barista, agente di commercio e amministratore, girando il più possibile il mondo con lavori di ogni genere. Infine, la svolta definitiva è arrivata con ...

Uomini e Donne - trono over : Giorgio Manetti ha rivelato che… : Nella puntata di Domenica Live trasmessa ieri pomeriggio (domenica 14 ottobre 2018), Barbara D’Urso ha ospitato GIORGIO MANETTI, storico cavaliere del trono over di Uomini e Donne. L’uomo, ovviamente, ha parlato ancora della sua storia d’amore, ormai conclusa, con la dama Gemma Galgani… Oltre a sottolineare che non intende tornare a far parte del programma di Maria De Filippi, GIORGIO ha ripercorso i suoi momenti con Gemma e ha ...

Domenica Live : ospite Giorgio Manetti parla di Gemma e della sua nuova ‘dama’. Guarda il VIDEO : Mentre Mara Venier ha cercato di ottenere uno scoop intervistando Ilaria Cucchi nella sua Domenica In, Barbara D’Urso non ha voluto L'articolo Domenica Live: ospite Giorgio Manetti parla di Gemma e della sua nuova ‘dama’. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Giorgio Manetti/ "Gemma Galgani è il passato. I suoi corteggiatori? Lei vuole un uomo..." : Giorgio Manetti torna a parlare di Gemma Galgani dichiarando la sua delusione per come è finita la storia e annuncia di avere un nuovo amore nella propria vita.(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 11:05:00 GMT)

Giorgio Manetti - la confessione : «Vi racconto come è finita con Gemma» : ROMA - Giorgio Manetti, ex cavaliere del trono over di ?Uomini e Donne?, sceglie Domenica Live per parlare della sua storia travagliata con Gemma Galgani e della sua situazione...

Domenica Live - Giorgio Manetti tra Gemma Galgani e la Marchesa d'Aragona : lo scoop di Barbara D'Urso : Regala emozioni Giorgio Manetti davanti a Barbara D'Urso . A Domenica Live l'ospite 'in esclusiva' è il Gabbiano , ex star di Uomini e donne al Trono Over , e non mancano chicche sul suo rapporto con ...