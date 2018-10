Giorgetti - mercati iniziano a capire : ANSA, - MORBEGNO , SONDRIO, , 29 OTT - "Modificare le linee economiche come taluni si aspettano per l'Europa? No, andiamo avanti così. Ora anche i mercati cominciano a capirlo che l'Italia ha ...

Giorgetti lancia un messaggio alla vigilia della riapertura dei mercati : "Non è che possiamo cambiare solo perchè Moody's ha fatto quella valutazione. La manovra è impostata. Adesso vedremo nei documenti che verranno presentati in Parlamento come è strutturata nei dettagli. Il 2,4% è un tetto massimo per tutte le misure in essa contenute, ma non è detto che questo accada perché potrebbero esserci delle difficoltà anche operative". Lo dice, in una intervista al ...

La Lega guarda ai mercati - colloquio Giorgetti-Draghi : In settimana il ministro dell'Economia Giovanni Tria parteciperà ai lavori del Fondo Monetario Internazione mentre il presidente della Camera Roberto Fico volerà a Bruxelles dove da tempo è all'opera ...

