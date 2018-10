Gf Vip | Simone Coccia attacca Ilary Blasi | ' Tutti sanno dei tuoi festini'

Blastingnews

(Di lunedì 29 ottobre 2018) Il terremoto provocato da Fabrizio Corona, dopo l'ospitata al Grande Fratello Vip non si placa. Il pubblico è diviso a meta' anche se la maggior parte è schierata cone anche i vari personaggi del mondo dello spettacolo dicono la loro. Dopo Belen Rodriguez, Selvaggia Lucarelli e Mario Balotelli, ancheesce allo scoperto con pesanti accuse nei confronti di. Probabilmente in molti vogliono cavalcare l'ondata provocata dallo tsunami Corona, per essere di nuovo al centro dell'attenzione. E in questo, il fidanzato storico dell'onorevole Stefania Pezzopane, con la quale a breve convolera' a nozze, è riuscito in pieno. Eppure, propriolo ospitò lo scorso anno nella trasmissione dedicata alla casa più spiata d'Italia.deiSu Instagramci va pesante, e dice la sua sulla lite in ...