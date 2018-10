Gf Vip | la rivelazione di Cecchi Paone | “Mi ha telefonato Pier Silvio Berlusconi in

Grande Fratello Vip - Andrea Mainardi scoppia in lacrime : la rivelazione sulla malattia - ecco cosa è successo : Emozione e lacrime per lo chef Andrea Mainardi che scoppia in lacrime nella casa del Grande Fratello Vip . E' successo mentre nella Casa veniva diffusa musica, lo chef spesso ospite de La Prova del ...

Grande Fratello Vip - Andrea Mainardi in lacrime : la rivelazione sulla malattia - ecco cosa è successo : Emozione per Andrea Mainardi in lacrime nella casa del Grande Fratello Vip . E' successo mentre nella Casa veniva diffusa musica, lo chef spesso ospite de La Prova del Cuoco ai tempi di Antonella ...

GF Vip - la rivelazione nella notte su Maria De Filippi : “Paga poco mio figlio” : “Lui ha fatto un provino per lavorare a Forum e noi non sapevamo nulla. L’abbiamo saputo solo quando l’hanno preso. Adesso lavora anche ad Amici, Maria De Filippi l’ha preso per il daytime. Da novembre riparte e lavorerà ancora per Maria. Solo che loro lo pagano pochissimo e quindi lui per arrotondare lavora anche in produzione fino alla sera”. Come? Non ha aggiunto le cifre (che a questo punto avremmo voluto conoscere), ma Eleonora Giorgi ...

Grande Fratello Vip 2018 : Merola querela Silvestrin? La rivelazione di Lisa Fusco : Valerio Merola ha querelato Enrico Silvestrin? L’ex volto di MTV non ha iniziato nel migliore dei modi il suo percorso dentro la Casa più spiata D’Italia. Ma vediamo di scoprire cosa è accaduto anche con dei contributo VIDEO. Prima accusato di omofobia da Lisa Fusco, finita poi in un bolla di sapone – l’omofobia è quanto più distante dalla sua persona -ora deve fare i conti con un altro problema.-- Durante la terza puntata del reality condotto ...

Grande Fratello Vip - la rivelazione di Ivan Cattaneo : "Asia Argento entrerà come concorrente" (Video) : Per qualcuno potrebbe essersi trattato di clamoroso spoiler, per altri è stata al contrario una semplice opinione personale. In ogni caso, fanno discutere le parole di Ivan Cattaneo che, a notte fonda nel corso di una lunga chiacchierata con alcuni coinquilini del Grande Fratello Vip, ha annunciato Asia Argento come prossimo concorrente del reality.Un nome pronunciato a bassissima voce, facendo leva su un labiale che però è stato ...

Temptation Island Vip 2018 / "Valeria Marini e Patrick Baldassarri non si amano" : la rivelazione di un'amica : Temptation Island Vip, coppie e news. È davvero amore tra Valeria Marini e Patrick Baldassarri ? Le rivelazioni dell'amica della showgirl Paola Caruso(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 07:15:00 GMT)

Grande fratello Vip - la rivelazione di Francesco Monte : ecco perché ho lasciato Paola Di Benedetto : Francesco Monte , ufficialmente single, e molto vicino a Giulia Salemi all'interno della casa del Grande fratello Vip, ha rivelato i segreti della sua relazione con Paola Di Benedetto . In particolare ...

Grande Fratello Vip - Benedetta e Stefano a letto insieme anni fa : la rivelazione di lui : A poche ore dalla conclusione della seconda puntata [VIDEO] del Grande Fratello Vip, emergono dei Gossip inaspettati riguardanti due concorrenti di questa edizione. Ebbene, stando alle rivelazioni fatte da Stefano Sala, lui e Benedetta avrebbero trascorso una notte insieme condividendo il medesimo letto ma senza aver fatto l'amore. L'evento sarebbe avvenuto circa un anno e mezzo fa. Si tratta di un retroscena bollente e che ha infiammato i ...

Grande Fratello Vip - Benedetta e Stefano a letto insieme anni fa : la rivelazione di lui : A poche ore dalla conclusione della seconda puntata del Grande Fratello Vip, emergono dei gossip inaspettati riguardanti due concorrenti di questa edizione. Ebbene, stando alle rivelazioni fatte da Stefano Sala, lui e Benedetta avrebbero trascorso una notte insieme condividendo il medesimo letto ma senza aver fatto l'amore. L'evento sarebbe avvenuto circa un anno e mezzo fa. Si tratta di un retroscena bollente e che ha infiammato i media. Gossip ...

Temptation Island Vip - accade dopo ogni falò : la rivelazione di Simona Ventura : Dati auditel più che positivi per Temptation Island Vip : merito non solo dei personaggi scelti come concorrenti, ma anche del coinvolgimento emotivo che Simona Ventura è capace di creare con gli ...

Grande Fratello Vip : la rivelazione inaspettata di Francesco Monte su Cecilia Rodriguez : L'ex tronista racconta un epidosio avvenuto lo scorso anno, quando l'argentina era reclusa nella casa.

GF Vip - Francesco Monte parla di Cecilia : rivelazione inaspettata : Grande Fratello Vip, Francesco Monte: la rivelazione su Cecilia Rodriguez e la scorsa edizione del reality Francesco Monte è il concorrente della terza edizione del Grande Fratello Vip con più occhi puntati addosso. In questi ultimi mesi non si è fatto altro che parlare di lui, della fine della storia con Cecilia, dell’Isola dei Famosi […] L'articolo GF Vip, Francesco Monte parla di Cecilia: rivelazione inaspettata proviene da Gossip ...