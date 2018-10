GF Vip | ecco chi è Damiano Schiozzi | il figlio di Jane Alexander

caffeinamagazine

(Di lunedì 29 ottobre 2018) Non solo Francesco Monte e Giulia Salemi. Al GF Vip sono sempre più vicini ancheed Elia Fongaro. Una coppia che sta facendo discutere parecchio fuori dalla Casa anche perché solo qualche giorno fa l’attrice aveva ricevuto una proposta di nozze dal fidanzato Gianmarco. Lui, classe 1981 e musicista e chitarrista molto conosciuto in Italia e all’estero (ha fondato i Vatycans, un gruppo famosissimo con cui da anni calca i palchi internazionali e ha collaborato con gli U2 e i Rolling Stones, ndr) non ha ovviamente preso bene il feeling nato con l’ex Velino di Striscia la Notizia. Già in una telefonata fatta durante la puntata di giovedì, Gianmarco aveva detto: di non avere “intenzione di parlare di queste cose davanti a tutti e mettere in pasto i miei sentimenti. Voglio parlare fuori con te. Voglio soltanto dirti che l’unica cosa che non deve mai ...