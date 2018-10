Germania | il dopo-Merkel alla Cdu | sfida tra il rivale Merz e la delfina AKK

Germania - Merkel lascia la guida Cdu dopo 18 anni. Resta cancelliera fino a fine mandato - no a incarichi Ue : Angela Merkel, da 18 anni alla guida dell’Unione dei cristiano-democratici Cdu e da 13 anni alla guida della Germania come Cancelliere, avrebbe deciso di rinunciare alla leadership del partito al congresso in programma a inizio dicembre...

Germania - dopo la sconfitta in Assia Merkel rinuncia alla guida della Cdu : La cancelliera tedesca intende lasciare tra un mese la presidenza del suo partito, la Cdu, non ricandidandosi per un nuovo mandato al congresso che si terrà in dicembre. Si avvia al termine un periodo durato 18 anni. Merkel resterà però alla guida del governo ...

Grillo : debito non è colpa - Germania nel dopoguerra non ha pagato : Roma, 21 ott., askanews, - 'Il debito non è una colpa, il debito ce l'aveva la Germania dopo la guerra e non l'ha pagato ed è diventata la Germania che è, altrimenti oggi sarebbe come la Calabria...'. ...

Germania - nervosismo dopo ko in Olanda. E ora Loew rischia? : Germania– Prima il peggior passivo subito nella storia delle gare contro l’Olanda, poi l’emblematica contestazione dei tifosi tedeschi accorsi alla Crujiff Arena, protagonisti del lancio di bicchieri di birra in campo, poi il nervosismo in sala stampa di Loew e alcuni suoi giocatori. Non è stata proprio una serata da ricordare per la nazionale della […] L'articolo Germania, nervosismo dopo ko in Olanda. E ora Loew rischia? proviene ...

LIVE! Olanda-Germania 2-0 : Depay raddoppia dopo il gol di van Dijk : tra poco il report completo... Cronaca Avvio timido delle due squadre, Werner prova a rompere il ghiaccio al 15' ma l'attaccante del Lipsia si porta il pallone oltre la linea di fondo nel tentativo di dribblare Cillessen. Ci prova ...

Dopo le elezioni bavaresi - la Germania non sarà più la stessa : Una debacle annunciata, che corre parallela alla grande sorpresa di questa stagione, ossia il vero e proprio boom dei Verdi, che con il 19% diventerebbero la seconda forza politica del Land ...

Dopo i porti gli aeroporti. Matteo Salvini : "La Germania vuole scaricare qui i suoi immigrati? Non ci saranno aeroporti disponibili" : "Se qualcuno, a Berlino o a Bruxelles, pensa di scaricare in Italia decine di immigrati con dei voli charter non autorizzati, sappia che non c'è e non ci sarà nessun aeroporto disponibile. Chiudiamo gli aeroporti come abbiamo chiuso i porti". Lo dice il ministro dell'Interno, Matteo Salvini.

Polo - Europei 2018 : ITALIA IN FINALE dopo 13 anni! Decisiva la vittoria sulla Germania : Il Polo azzurro scrive, per la quarta volta, una pagina di storia in Europa: l’ITALIA è in FINALE degli Europei in corso di svolgimento al Polo Club Villa a Sesta, che si trova a Siena. La formazione del nostro Paese, composta dal capitano Gualtiero Gori, Nicholas Lopes Fuentes, Nicolas e Martin Joaquin, ha superato per 6-5 la Germania nell’incontro decisivo del girone B. Delle altre tre finali giocate, l’ITALIA ne ha vinta ...

Polo - Europei 2018 : l’Italia sfida la Germania - match fondamentale dopo le vittoria su Spagna e Austria : Giornata fondamentale per l’Italia gli Europei 2018 di Polo che si stanno svolgendo a Villa a Sesta (Siena). dopo aver travolto la Spagna e l’Austria, oggi gli azzurri scenderanno in campo per affrontare l’ostica Germania in una partita decisiva per il prosieguo della nostra avventura nella rassegna continentale. Gualterio Giori, Tomas Joaquin, Nicolas Lopes Fuentes e Martin Joaquin se la dovranno vedere contro gli ostici ...