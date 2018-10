Genova per noi milanisti

Opere del Maragliano della diocesi esposte a Genova : Anche la diocesi di Albenga-Imperia partecipa alla suggestiva mostra monografica dedicata ad Anton Maria Maragliano, cha sarà inaugurata a Genova, presso il Museo di Palazzo Reale, in via Balbi 10, il ...

A Genova danni alla città per il forte vento e le piogge abbondanti : I Vigili del fuoco hanno operato su tutta la città per danni causati dal forte vento e dalle abbondanti piogge: numerosi gli interventi per alberi caduti, prosciugamenti e strutture pericolanti. Maggiori criticità nei quartieri San Teodoro e Molassana. Nella delegazione di Quarto un terrapieno è franato su una vettura in sosta

Oggi le scuole sono chiuse per il brutto tempo a Roma - Genova - Venezia e altre città : Oggi, lunedì 29 ottobre, le scuole resteranno chiuse per il brutto tempo in molte regioni e città d’Italia: nella maggior parte della Liguria, compresa Genova; nella provincia di Pordenone e nelle zone montane del Friuli Venezia Giulia; nelle province di Belluno, Padova, The post Oggi le scuole sono chiuse per il brutto tempo a Roma, Genova, Venezia e altre città appeared first on Il Post.

Scuole chiuse a Roma - a Genova e in Veneto per il rischio di nubifragi : Roma, 29 ott., askanews, - È entrata in vigore, questa mattina, l'allerta rossa in Liguria nelle province di Genova e Savona e in particolare sulla costa da Noli a Portofino, e sui versanti padani del ...

Maltempo - Brennero riaperto Quattro famiglie sfollate a Genova : Via libera la traffico in entrambe le direzioni sull’autostrada ma non sulla statale. Chiusi diversi passi alpini. Disagi in tutta Italia: bel Frusinate è esondato un fiume, l’Adige è a livelli record a Verona

Maltempo - situazione sempre più difficile a Genova : famiglie sfollate. Il governatore Toti : “preoccupati per piogge e mareggiate” : Le piogge di questi giorni hanno provocato uno smottamento sotto il ponte dell’autostrada vicino a Staglieno, a Genova. Per questo quattro famiglie sono state sfollate. Lo ha detto il sindaco Marco Bucci. Gli assistenti sociali del Comune stanno cercando una sistemazione. “Nelle prossime 24 in Liguria ci saranno forti precipitazioni e una mareggiata che puo’ essere una delle piu’ potenti degli ultimi anni. La concomitanza ...

Maltempo - domani 29 ottobre scuole chiuse a Roma - Genova e Venezia per l'allerta meteo | : A causa delle abbondanti piogge previste lunedì 29 ottobre gli studenti resteranno a casa nella Capitale, in cinque province del Veneto compreso il capoluogo, in Liguria e in Toscana nel Grossetano

Operai ancora al lavoro sulla linea ferroviaria Genova-La Spezia : La Spezia - Proseguiranno fino a domani sera, lunedì 29 ottobre, le operazioni di ripristino dei danni all'infrastruttura nella tratta tra Chiavari e Santa Margherita Ligure, linea Genova-La Spezia, a ...

Maltempo - allerta e disagi. Alberi caduti a Roma - paura per il Bisagno a Genova. Scuole chiuse a Vicenza : Allerte e preoccupazione in tutta Italia a causa del Maltempo che continuerà a colpire la penisola nei prossimi giorni. Molti gli interventi dei Vigili del fuoco a Roma, dove un pino si è abbattuto su un’auto in movimento ferendo il conducente. Mareggiate e temporali in Toscana, dove è stata emessa per lunedì l’allerta rossa. In Liguria sono caduti quasi 350 millimetri di pioggia, con 300 volontari al lavoro nei comuni ...

Maltempo Genova - allerta rossa per domani 29 ottobre : scuole chiuse in tutto il Levante : allerta rossa per il Maltempo domani lunedì 29 ottobre in Liguria, nella zona centrale e Levante: le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse anche a Genova, dove è gli esperti stanno monitorando la situazione del fiume Polcevera. Nella notte è previsto un peggioramento delle condizioni meteo, con intensificazione dei fenomeni temporaleschi.Continua a leggere

Genova - VUOLE TORNARE IN CARCERE A 85 ANNI : MUORE LA NOTTE PRIMA/ Non voleva più stare in comunità di recupero : VUOLE TORNARE in CARCERE a 85 ANNI: MUORE NOTTE PRIMA. GENOVA, un uomo ai domiciliari non viveva bene in comunità di recupero ma è stato trovato senza vita PRIMA di poter TORNARE in cella.(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 21:43:00 GMT)

Marini - per sisma stesse regole Genova : ANSA, - PERUGIA, 26 OTT - Ha auspicato che per la ricostruzione post sisma vengano applicate le stesse "regole che sovrintendono alla costruzione del ponte Morandi a Genova" la presidente della ...

Decreto Genova - il condono edilizio per Ischia c’è e va stralciato. Basta col feticcio degli ‘abusi necessari’ : Italia Nostra ha lanciato una petizione online, indirizzata a Roberto Fico e Giuseppe Conte, per chiedere che le norme relative alla ricostruzione post-terremoto di Ischia vengano stralciate dal “Decreto Genova” perché sono null’altro che un condono edilizio mascherato, che presenta evidenti aspetti di illegittimità costituzionale. Il Decreto è attualmente in discussione alla Camera e verrà votato mercoledì prossimo, per poi passare al Senato. ...

Ruby - Emilio Fede sarà accompagnato dai carabinieri per testimoniare a Genova : Saranno i carabinieri ad accompagnare in aula Emilio Fede, meglio conosciuta come Ruby Rubacuori. Il giornalista, condannato nell’inchiste Ruby bis per favoreggiamento della prostituzione, era citato nel mesi scorsi ma aveva fatto sapere di non potere essere presente. Era stata fissata un’altra data ma anche in quella occasione Fede non era comparso. Il giudice ha così disposto una nuova data per gennaio e questa volta Fede verrà portato ...