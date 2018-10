Genitori con strane convinzioni possono far morire i propri figli

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 29 ottobre : Desirée - i verbali dei Genitori. Il padre : “Non la incontravo da agosto - la vidi comprare droga da un pusher” : L’inchiesta Il papà: “Ho visto Desirée comprare droga. Poi è sparita” I verbali – Una testimone: “Un quinto uomo ebbe rapporti con lei”. La mamma: “Nelle chat scoprii che un’amica prendeva stupefacenti” di Valeria Pacelli Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Legalità. “Anche le leggi del periodo nazista erano legalità, ma è stato un dramma per l’umanità” (Domenico Lucano, sindaco di Riace, indagato con divieto di dimora ...

Milano - Genitori e bambini in piazza : «Sala - la scuola Confalonieri aspetta da due anni la riapertura del cortile» : In pochi metri le due facce di Milano, contraddittorie, slegate, lontane, ormai anni luce, l'una dall'altra: da una parte, quella di una città che ha ripreso a crescere, recuperando il ruolo di ...

Fuga di monossido - ricoverati i Genitori con due figli piccoli : La mamma e il più grande di 4 anni in camera iperbarica Il gas forse si è sprigionato da una stufetta difettosa

Bimba figlia di due padri : il Tribunale riconosce la biGenitorialità : Secondo i giudici del Tribunale di Milano riconoscere la bigenitorialità alla piccola, nata negli Stati Uniti, "non viola...

Eleonora Bottaro rifiutò chemio - Genitori in Cassazione/ Ricorso contro rinvio a giudizio per omicidio colposo : Eleonora Bottaro rifiutò chemio, genitori in Cassazione: Ricorso contro rinvio a giudizio per omicidio colposo. Le ultime notizie: oggi si doveva tenere udienza del processo(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 16:53:00 GMT)

Milano - cocaina e armi : preso 37enne insospettabile che viveva con i Genitori : L'uomo, alle spalle un precedente per furto risalente a molti anni fa, pedinato per giorni dagli agenti: in casa aveva un chilo di cocaina, un fucile a pompa e una pistola

Coca e armi - pusher abitava con Genitori : ANSA, - MILANO, 25 OTT - Un 37enne è stato arrestato dalla polizia in zona Baggio, a Milano, per detenzione di un chilo di Cocaina, 92 grammi di hashish, un fucile a pompa calibro 12 e una pistola ...

Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam Genitori/ Nato il secondogenito della figlia di Carolina di Monaco : Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam sono diventati genitori. Nato il secondogenito della figlia di Carolina di Monaco e la famiglia si allarga, arriverà il matrimonio?(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 19:29:00 GMT)

NBA – Galloway e le sue scarpe rosa dei ‘Due FantaGenitori’ : la lotta contro il cancro al seno passa dalle sneakers [GALLERY] : Langston Galloway ha indossato un paio di appariscenti scarpe rosa con i personaggi dei ‘Due Fantagenitori’ disegnati ai lati: la scelta è stata fatta per sostenere la lotta contro il cancro al seno Da quando l’NBA ha lasciato (più o meno) carta bianca ai giocatori sulla scelta delle proprie scarpe, sui parquet NBA è esploso un turbinio di modelli, forme e colori che contribuiscono a muovere marketing e spettacolo. Alcune ...

Contratto tra i Genitori e la ditta : così a Bacoli riparte la refezione scolastica : Al via la mensa scolastica: il servizio di refezione parte lunedì 29 nell'istituto comprensivo Paolo di Tarso, che comprende i plessi Marconi, Baia, Miseno, Guardascione e Stufe di Nerone. A tal fine, ...

Un donatore per Alessandro Maria. I Genitori di un bimbo di 19 mesi con la malattia rara linfoistiocitosi emofagocitica lanciano l'appello : "C'è stato un momento in cui sembrava non avesse neanche una vena libera, aveva flebo dappertutto. Alessandro Maria è un bambino buono, tranquillo. Mai una lacrima, nonostante tutto quello che sta passando. È lui che ci dà la forza. Pensavo di essere forte, ma lui mi supera". Paolo Montresor si sforza di non piangere. Raggiunto da HuffPost a Londra, dove vive con sua moglie Cristiana e loro bambino, Alessandro Maria, ...

Forse per noi Genitori il robot Mary Poppins è una sconfitta onorevole : In questa corsa un po’ folle a inventare robot di tutti i tipi, ma che fondamentalmente faranno lavori che oggi facciamo noi, ne hanno appena presentato uno che credo verrà salutato dalla ola e dagli applausi dai genitori di tutto il mondo. E dai loro figli. Lo chiamerò il robot Mary Poppins. Avete presente la scena in cui la baby sitter più famosa di tutti i tempi mette magicamente a posto la ...

Bologna - Genitori contro l'ora di religioni a scuola : presentata la diffida : Bologna - L' «ora di religioni» nelle scuole Don Minzoni, la primaria dell'Ic 11 in San Donnino a Bologna, torna a far discutere, dopo la bufera dell'anno scorso . Anzi, di più: finisce in mano agli ...

