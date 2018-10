Furia maltempo sull' Italia | 5 morti Crollano alberi | è emergenza Venezia sott' acqua

Maltempo - un altro morto in Calabria : uomo ucciso dalla Furia del mare a Catanzaro - è la 5ª vittima delle ultime ore [LIVE] : Forte Maltempo in Calabria , dove a causa di una frana nella notte sono morte 4 persone a Isola Capo Rizzuto nel Crotonese. La furia del Maltempo ha causato una quinta vittima : una imbarcazione da diporto è stata trascinata a riva dalla forte corrente vicino al porto di Catanzaro . Sul luogo i Vigili del fuoco hanno rinvenuto il corpo senza vita di un uomo . L'articolo Maltempo , un altro morto in Calabria : uomo ucciso dalla furia del mare a ...

Maltempo in Francia - la Furia delle piogge torrenziali nel dipartimento dell’Aude : 5 morti : Le autorità francesi hanno decretato l'allarme rosso per il dipartimento dell'Aude, nel sud del paese, al confine con la Spagna, dove le forti piogge hanno causato la morte di cinque persone a nord di Carcassonne, tra Villardonnel e Villegailhenc.Continua a leggere

Maltempo - alluvione in Sardegna : la donna dispersa fuggiva da casa - auto travolta dalla Furia dell’acqua : La donna dispersa a causa del Maltempo in Sardegna, ad Assemini, si chiama Tamara Maccario: la 45enne si trovava in auto insieme al marito e alle tre figlie. I 5 componenti della famiglia avevano deciso di allontanarsi da casa perché abitano in una zona di campagna vicino a un fiume. Lungo il tragitto la vettura è stata bloccata dall’acqua e poi travolta. Immediati i soccorsi: la figlia maggiore è stata trovata aggrappata a un albero, ...