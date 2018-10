Fuoco tra Monreale e San Martino delle Scale | villette minacciate

Tragedia Leicester - si schianta e prende Fuoco l’elicottero del presidente : immagini terribili : L’elicottero del presidente del Leicester City Football Club, Vichai Srivaddhanaprabha, si è schiantato all’esterno del King Power Stadium e ha preso fuoco. Non è ancora stato confermato chi fosse all’interno del velivolo, anche se Srivaddhanaprabha era solito lasciare lo stadio in elicottero e poco prima era alla partita. La zona è stata è stata chiusa, […] L'articolo Tragedia Leicester, si schianta e prende fuoco ...

Camion prende Fuoco sull’autostrada A4 Venezia-Trieste : traffico in tilt : Pauroso incendio all'alba di questa mattina, venerdì 26 ottobre, sull'A4 tra Venezia e Trieste: un Camion che trasportava elettrodomestici ha preso fuoco tra Portogruaro e San Donà di Piave. Le fiamme pare abbiano avuto origine da una ruota per poi propagarsi al resto del rimorchio. Disagi alla circolazione e chilometri di traffico.Continua a leggere

Usa - aereo si schianta su un'autostrada e prende Fuoco tra le auto - : Momenti di terrore sulla Freeway 101 ad Agoura Hills, nella contea di Los Angeles. Il pilota è stato estratto illeso dai rottami grazie all'intervento dei vigili del fuoco, che hanno poi domato le ...

Incidente metro Roma - capo vigili del Fuoco : 'Le cause? E' una cosa strana' : 'Dobbiamo approfondire le cause perché è una cosa strana. Dobbiamo guardare bene i filmati. C'è stato sicuramente un cedimento'. Così il capitano dei vigili del fuoco Giampietro Boscaino dopo il ...

Napoli - la camorra apre il Fuoco al Rione Traiano : gambizzato il pusher del clan : Un pregiudicato di 36 anni, Salvatore Paolillo, ritenuto vicino a personaggi del clan Vigilia di Soccavo, è stato gambizzato ieri pomeriggio nel Rione Traiano. L'uomo, che si è recato con mezzi propri ...

Si dà Fuoco in strada per una delusione d'amore : 52enne gravissimo - salvato dai passanti : Un gesto disperato. Un uomo di 52 anni di è dato fuoco questa mattina davanti a un bar vicino alla stazione ferroviaria di Brescia. Sono stati alcuni passanti a lanciare l'allarme e a chiamare i ...

Dopo lo schianto l'auto prende Fuoco : era ubriaco. L'assessore Stragliati : 'Evitata una strage' : Travolto dalle rotoballe di fieno, grave un uomo 3 Gps sotto l'auto della ex e pedinamenti, bancario piacentino arrestato per stalking 4 Si invaghisce dell'ex cognata e la perseguita, poi le spacca i ...

Crozza-Renzi svela sua vera vocazione : “In me arde il Fuoco dello spettacolo - lo stesso che ha ridotto in cenere la sinistra” : Maurizio Crozza – nella puntata di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – ritorna nei panni di Matteo Renzi, che in un camerino, pronto ad andare in scena, rivela la sua vera natura di uomo di spettacolo e l’amore per il palcoscenico: “All’epoca non l’avevo ancora capito ma io non volevo andare da Floris, da Vespa, dalla Gruber. Io volevo essere Vespa, Floris e la Gruber. Ormai ...

LIVE Olympiacos-Milano basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : trasferta di Fuoco ad Atene per l’Olimpia : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olympiacos-Olimpia Milano, sfida valevole per la terza giornata della stagione regolare di Eurolega. La squadra di Pianigiani scende ancora in campo dopo il ko casalingo con il Real Madrid di due giorni fa, con l’Armani Exchange che ha assaporato per almeno trenta minuti la vittoria contro i campioni in carica. Milano vuole essere protagonista anche su uno dei campi più caldi d’Europa e contro una ...

Camion dei vigili del Fuoco travolto dall'acqua : soccorsi dai colleghi - si rimettono subito al lavoro : Maltempo a Catania: il Comune ha raccomandato la massima prudenza alla guida. Danni e allagamenti in diversi Comuni...