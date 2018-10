Francesco Monte Video | il bacio a Giulia Salemi cambierà il loro rapporto? Grande

Alessandro Cecchi Paone / L'alleanza con Francesco Monte gli eviterà la nomination? (Grande Fratello Vip) : Alessandro Cecchi Paone al Grande Fratello Vip ha deciso di schierarsi col gruppo di Francesco Monte per stare dal lato di quelli che possono essere considerati i più forti.(Pubblicato il Mon, 29 Oct 2018 06:22:00 GMT)

Francesco Monte : “Bacio tra donne mi fa schifo”/ Video - scatta l'accusa di omofobia (Grande Fratello Vip) : Francesco Monte : “Bacio tra donne mi fa schifo” , Video . scatta l'accusa di omofobia per il concorrente del Grande Fratello Vip. Nuova bufera in vista? Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 23:32:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018 - quasi 'rissa' nella Casa. Francesco Monte a Elia Fongaro : 'Mi ribolle il sangue' : Bagarre nella casa del Grande Fratello Vip . Sarebbe scoppiata una furiosa lite tra Francesco Monte e Elia Fongaro . Francesco sarebbe andato su tutte le furie per alcuni atteggiamenti, a suo dire, ...

Francesco Monte e Giulia Salemi : notte di passione al GF Vip : GF Vip: Francesco Monte e Giulia Salemi si sono baciati Dopo una serata di ‘Obbligo o Verità’ e forti discussioni, Francesco Monte e Giulia Salemi si sono baciati. Non è la prima volta che l’ex tronista di Uomini e Donne e l’influncer si ritrovano a letto insieme, in una certa complicità sempre negata anche davanti all’evidenza. Durante il gioco ‘imposto’ dal GF Vip ‘Obbligo o Verità’ i due ...

Grande Fratello Vip 2018 - Francesco Monte vs Elia Fongaro : «Subdolo. Sta prendendo per il culo tutti - anche Jane» : Francesco Monte Francesco Monte ed Elia Fongaro se le danno di santa ragione (a parole). I due “rubacuori” di Grande Fratello Vip 2018, forse in questi giorni le vere primedonne della casa, ieri hanno avuto un diverbio piuttosto acceso. Oggetto della discussione l’atteggiamento dell’ex velino. La lite nasce quando Elia si lamenta con i suoi compagni, intenti a sparecchiare mentre lui stava ancora mangiando. Monte, a quel ...