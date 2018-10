Francesco Monte omofobo? Scoppia la bufera al Grande Fratello Vip

lanostratv

(Di lunedì 29 ottobre 2018)Vip:accusato di omofobia? L’ex tronista di Uomini e Donne ha dei seri problemi a vedere persone dello stesso sesso che si baciano. Nelle ultime ore è finito al centro di unaper alcune dichiarazioni. L’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, che bacia e si coccola Giulia Salemi alVip ma dalla quale prende le distanze considerandola semplicemente un’amica, ha avuto da ridire sul bacio tra Martina Hamdy e Giulia dovuto al gioco ‘Obbligo o Verità’. Di notte, senza microfono,ha dichiarato: “Per come sono fatto io quelle robe non esistono sulla faccia della terra. Voi la vedete in un altro modo perchè siete del nord. A me quelle cose fanno schifo”. Sui social sono tanti gli utenti del Sud che stanno prendendo le distanze da questa dichiarazioni, dicendo che ...