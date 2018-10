Francesco Monte | effusioni con la Salemi sotto le coperte nella Casa del GF

Grande Fratello Vip - Francesco Monte : "Non accetto un bacio tra due donne" : Francesco Monte da qualche ora è bersaglio sui social di pesanti accuse di omofobia. Tutta 'colpa' delle frasi pronunciate all'interno della Casa del Grande Fratello Vip dove l'ex tronista di Uomini e donne ha detto di non riuscire ad accettare un bacio saffico. Le dichiarazioni nascono dal gioco Obbligo o verità durante il quale si sono baciate, per gioco, Giulia Salemi e Martina Hamdy:Ieri mi sono infastidito con Giulia per questo ...