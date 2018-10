Forza Nuova sospende la sua militante dopo la maglietta Auschwitzland

Predappio - Forza Nuova sospende la militante con la maglietta "Auschwitzland" : Con questo provvedimento, prosegue la nota, "Forza Nuova prende decisamente le distanze da quanto mostrato dalla signora Selene Ticchi D'Urso"

Forza Nuova sospende Selene Ticchi D'Urso - la militante con la maglietta shock su Auschwitz : Sospensione a tempo indeterminato da Forza Nuova, per Selene Ticchi D'Urso la donna che ieri, durante la commemorazione della 'Marcia su Roma' a Predappio ha indossato una maglia nera con la scritta 'Auschwitzland'.Lo annuncia, in una nota, la sezione bolognese del movimento di destra. "La tesserata Selene Ticchi D'Urso - si legge - è già stata sospesa, con effetto immediato e a tempo indeterminato, da ogni attività del ...

Forza Nuova a Predappio con maglia Auschwitzland - caso in Parlamento - : La t-shirt che ironizza sui campi di sterminio nazisti è stata indossata da Selene Ticchi durante la manifestazione in ricordo della marcia su Roma. Numerose le polemiche: il senatore LeU, Francesco ...

Finisce in Parlamento la maglietta con la scritta "Auschwitzland" indossata da una militante di Forza Nuova a Predappio : Sta suscitando polemica e indignazione una maglietta con la scritta choc "Auschwitzland", indossata a Predappio da Selene Tinchi, militante di Forza Nuova, già candidata a sindaco di Budrio (Bologna) per la lista neofascista 'Aurora italiana'. Tinchi è fra le organizzatrici della manifestazione per l'anniversario della marcia su Roma che si è svolta a Predappio, paese natale di Mussolini. Il caso finirà in ...

Forza Nuova e partigiani - la piazza sfila divisa : Jacopo Granzotto Roma In mezzo al presidio scorre il tram. Sembra di essere nella Roma di Fellini. Lì la rotaia spaccava in due la trattoria tipica. Qui, a Porta Maggiore, quelli di Forza Nuova ...

Desirée Mariottini - in piazza a San Lorenzo Anpi e Forza Nuova. I partigiani : “La Costituzione vieta loro esistenza” : Due manifestazioni contrapposte, Anpi e Forza Nuova, a San Lorenzo, per ricordare Desirée Mariottini, la ragazza di 16 anni trovata morta la scorsa settimana in uno stabile abbandonato di via dei Lucani. La Questura ha autorizzato entrambe le iniziative: i partigiani si sono riuniti in piazza dell’Immacolata dalle ore 14 alle 20, mentre Forza Nuova dalle 16 in poi si trova in piazza di Porta Maggiore. La manifestazione Anpi si è aperta con un ...

Omicidio Desirée - San Lorenzo diviso anche nei cortei. Gabrielli difende il prefetto le manifestazioni contrapposte di Forza Nuova e dell'Anpi : Cortei contrapposti di Forza Nuova e dell'Anpi, nessun incidente. Il capo della Polizia: "Questo caso non diventi l'icona di Roma. Il tema sicurezza è complesso, stop a polemiche sterili"

