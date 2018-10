«Fondi europei a rischio per chi non rispetta il Patto di stabilità»

Fondi europei indiretti - Melis - M5S - : "per la Liguria grande occasione sprecata" : ... la Liguria sperpera una grande quantità dei Fondi europei per la formazione in corsi che non rispondono, di fatto, alle attuali esigenze del mondo del lavoro. Questo comporta sprechi, cattivi ...

3 milioni di euro di Fondi europei per il Ciasu : ad annunciarlo il sindaco Zaccaria : ... di cui il Centro potrebbe essere in futuro una delle sedi, ma che di certo è un'infrastruttura strategica per la promozione degli studi scientifici, del dibattito fra scienza e politica e della ...

Grecia - la Corte suprema indaga sui Fondi europei per i migranti : La Corte suprema della Grecia vuole vederci chiaro sulla gestione dei fondi europei concessi ad Atene per far fronte alla crisi dei migranti fra il 2015 e il 2016. Lo scandalo ha iniziato a estendersi ...

Bulgaria - giornalista uccisa dopo essere stata picchiata e violentata. Lavorava a un’inchiesta sui Fondi europei : picchiata, violentata e, alla fine, soffocata. Così è morta a Ruse, in Bulgaria, la giornalista della televisione locale Tvn, Victoria Marinova. Il corpo, come riporta Irpi, è stato ritrovato alle 14.20 sulle rive del Danubio, anche se la morte dovrebbe essere avvenuta intorno alle 11.00 per soffocamento. Marinova è il terzo caso di giornalista ucciso in Unione europea nell’arco di 12 mesi, dopo l’omicidio della maltese Daphne ...

Fondi europei - Febbo : Lolli se la canta e se la suona ma la realtà è diversa : L'Aquila - Seguendo le orme del predecessore anche il Presidente facente funzione Giovanni Lolli se la canta e se la suona da solo nascondendo sotto il tappeto il disastro e l'enorme ritardo accumulato da questo Governo regionale sulla spesa dei Fondi comunitari". A dichiararlo è il consigliere regionale di Forza Italia Mauro Febbo dopo aver appreso il rinvio della visita istituzionale del Ministro Lezzi attesa oggi a ...

Fondi europei - Lolli : Verifica con ministero - Voglio lasciare spesa in regola : L'Aquila - "Vorrei lasciare al prossimo governo regionale conti in ordine e un avanzamento della spesa in regola. Esco da un incontro con la struttura ministeriale confortato dal fatto che i dati che abbiamo fornito dimostrano che non c'è alcun rischio di disimpegno dei Fondi comunitari". Così il presidente vicario, Giovanni Lolli, a margine della riunione con la struttura del ministero per il Sud, dei tecnici ...

Matera - riunione annuale sui Fondi europei 2014-2020 Il 27 e il 28 settembre : ... l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del consiglio dei Ministri e il ministero dell'Economia e delle Finanze "...

Molise in ritardo sui Fondi europei - ministro Lezzi : 'Chiederemo deroga per emergenza terremoto' : arrivata questa mattina a Campobasso per fare il punto sulla spesa dei fondi europei destinati al Molise. Il ministro per il Sud, Barbara Lezzi , ha incontrato il governatore Toma e l'esecutivo di ...

Il Molise sotto esame per la spesa dei Fondi europei : il ministro Lezzi oggi in Regione : Basilicata e Puglia non rischiano il disimpegno dei fondi europei. Sarà lo stesso per il Molise? A questa domanda risponderà il ministro per il Mezzogiorno, Barbara Lezzi, oggi in visita in Regione. I ...

Antonio Saccone - UDC - : 'Fondi europei - troppe opportunità sprecate nel nostro territorio per l'incompetenza di alcuni amministratori' : Volgendo lo sguardo alla provincia di Roma, ma anche quella di Latina, cosa si può fare per rilanciare l'economia? Considerando che si scontano ancora gli effetti della crisi "Il primo punto di ...

Perché l'Italia non sa spendere i soldi dei Fondi europei e li spreca : Sono il Fondo europeo di sviluppo regionale , FESR, , che si concentra su innovazione e ricerca, agenda digitale, sostegno alle piccole e medie imprese ed economia a basse emissioni di carbonio, il ...

Campania 73 milioni di Fondi europei per pesca e acquacoltura : Un impegno importante quello assunto dalla Giunta regionale che sosterrà uno dei comparti più importanti dell'economia di alcune zone costiere della Campania, in particolare riferimento a quella ...

L’euroscettica Ungheria vola grazie ai Fondi europei : Il paese campione degli euroscettici cresce soprattutto grazie a investimenti pubblici finanziati con i fondi distribuiti dall’Unione europea. L’Ungheria, nel 2016, ha contribuito al bilancio Ue con 924 milioni di euro, ma ha ricevuto 4,5 miliardi. Il saldo, 3,6 miliardi, è pari al 3,2% del pil di quell’anno, non certo una somma irrilevante, e soprattutto il 32% delle spese pubbliche per beni e servizi...