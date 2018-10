Fiume Adige in piena | notte di paura a Verona La Protezione Civile | “valutiamo

Maltempo - allerta meteo massima a Verona : il Fiume Adige è già altissimo - incubo alluvione [LIVE] : A Verona il livello del fiume Adige e’ salito notevolmente nelle ultime ore, superando lo zero idrometrico. In particolare, nella zona del Ponte Scaligero di Castelvecchio (vedi foto a corredo dell’articolo) l’acqua sta arrivando a lambire le arcate del ponte eretto dalla Signoria della Scala. Ad Arce’, nel comune di Pescantina, il fiume e’ tracimato in alcuni tratti di campagna. In serata la pioggia e’ ...