Figc | Gandini lascia la porta aperta | “C’è interesse | ma finora solo voci”

(Di lunedì 29 ottobre 2018) L’ex dirigente di Roma e Milan Umberto, ospite ai microfoni di “Radio Anch’io Sport” su RadioUno, ha parlato di un possibile ruolo in: “Credo di avere tutti i numeri per essere interessato ma al momento sonoillazioni e spero in un prossimo confronto, maè una cosa più mediatica che altro. È un’opportunità che sarà presto sul mercato, c’è da prendere in mano la gestione del Club Italia. La scelta federale di rinunciare a un direttore generale comporterà una redistribuzione degli incarichi“. Sulle possibilità di una nuova avventura con Berlusconi e Galliani al Monza: “Credo che ci vorrà un po’ di tempo, mi sento pronto per altri palcoscenici ma stanno vivendo un grandissimo sogno, un sogno concreto e con grande partecipazione“. Sull’addio alla Roma,spiega che “le strade ...