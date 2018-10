Festa della castagna

"Il Vizio della Speranza" di De Angelis vince alla Festa di Roma : 'Il Vizio della Speranza' di Edoardo De Angelis vince la Festa del Cinema di Roma. Il film italiano si è aggiudicato il Premio BNL 2018, assegnato dal pubblico. Il premio, in collaborazione con il ...

Seconda giornata della "Festa del libro" nella scuola di San Fele : Pensavano che i proiettili ci avrebbero messi a tacere, ma hanno fallito…Un bambino, un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo. L'istruzione è l'unica soluzione. L'istruzione è la ...

Il cinema diventa musica per il concerto di chiusura della Festa di Roma : Acmf, l'Associazione Compositori Musiche per Film e Fondazione cinema per Roma presentano 'C inema in concerto ' , evento di chiusura della tredicesima Festa del cinema di Roma che si svolgerà ...

Atalanta-Parma - la Festa al termine della partita [VIDEO] : E’ andata in scena una partita molto importante valida per il campionato di Serie A, si sono affrontate Atalanta e Parma che hanno dato vita ad una partita scoppiettante, netto 3-0 per i padroni di casa grazie alle reti di Palomino, Mancini ed autorete da parte di Gagliolo. Gli uomini di Gasperini sembrano aver messo alle spalle il momento di crisi. Grande festa al termine della partita per l’Atalanta sotto la curva, in basso ...

Festa del cinema di Roma - 'Il vizio della speranza' vince il premio del pubblico : È italiano il film che il pubblico ha preferito alla tredicesima edizione della Festa del cinema di Roma. Il vizio della speranza di Edoardo De Angelis si è aggiudicato il premio BNL 2018 , vincendo ...

Festa Cinema Roma - vince Il vizio della speranza di Edoardo De Angelis : Il vizio della speranza vince il Premio del pubblico della Festa del Cinema di Roma 2018. Il film diretto da Edoardo De Angelis e interpretato da Pina Turco, napoletani, coppia sia nella vita sia nel ...

Festa Roma - vince "Vizio della speranza" : 14.43 Il Premio del pubblico della Festa del Cinema di Roma è stato vinto da "Il vizio della speranza" di Edoardo De Angelis, il regista di Indivisibili,che lo scorso anno vinse 6 David di Donatello. Il film narra la storia di una giovane donna, interpretata da Pina Turco, che trascorre la sua vita incolore, senza sogni né desideri. Un giorno, però, la speranza bussa alla sua porta. Il Premio del pubblico è anche l'unico premio assegnato alla ...

"Roma dice basta" : i cittadini maniFestano davanti al Campidoglio contro il degrado della città : Sono in tanti in piazza del Campidoglio. Hanno portato con loro striscioni, musica e la voglia di fare qualcosa per la loro città, Roma. La manifestazione "Roma dice basta" è cominciata: i toni sono quelli di una protesta, ma anche di una festa, con la banda che suona e i cittadini che battono le mani a tempo."Vogliamo la Raggi", urlano alcuni cittadini, invocano una sindaca che, secondo gli organizzatori dell'iniziativa non ha ...

Tornano i Ghostbusters per Sigourney Weaver : il red carpet della Festa di Roma : È l'icona della fantascienza degli anni '80 e sul red carpet della Festa del cinema di Roma non ha dimenticato le sue origini. Alla kermesse per parlare al pubblico in un Incontro Ravvicinato , ...

Gardaland Halloween Party - il programma della Festa più spaventosa dell'anno nel parco divertimenti : Oltre al Welcome Show, in programma tutti i giorni alle ore 09.55, anche tanti spettacoli a tema Halloween che, durante tutte le giornate, sorprendono gli Ospiti con show live e divertenti ...

Gardaland Halloween Party - il programma della Festa più spaventosa dell’anno nel parco divertimenti : Gardaland Halloween Party del 31 ottobre apre l’ultimo weekend di Magic Halloween animazione e dj set by RTL 102.5 fino alle 24 special guest Tommy Vee e Luca Onestini E’ ormai iniziato il conto alla rovescia per l’evento più tenebroso dell’anno, la notte di Halloween del 31 ottobre, quando in tutto il mondo si festeggerà la mostruosa ricorrenza a suon di “dolcetto o scherzetto”. A Gardaland la notte delle streghe darà inizio all’ultimo e ...

Asia Argento si prende Roma. Scintilla sul red carpet della Festa del Cinema e precisa : "Mi sento tradita" : Il volto di Asia Argento sembra aver ritrovato un po' di luce, come quella che risplende dal suo vestito in paillettes che sfoggia, con il sorriso, sul red carpet del Festival del Cinema di Roma. Ai fotografi si mostra con le bracci alzate, mettendo in mostra i muscoli, forse a voler comunicare di aver recuperato un po' di quella forza che, dopo le ultime vicissitudini che l'anno coinvolta, sembrava averla abbandonata. Scarpe rosa cipria e tanti ...