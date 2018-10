Festa del bosco 2018 a Montone in Umbria

Festa della castagna : ... nel quale spiccano il dolcetto di castagne e le classiche caldarroste; specialità da gustare a partire dalle 12 all'interno di una tensostruttura coperta, riscaldata e animata da spettacoli musicali ...

"Il Vizio della Speranza" di De Angelis vince alla Festa di Roma : 'Il Vizio della Speranza' di Edoardo De Angelis vince la Festa del Cinema di Roma. Il film italiano si è aggiudicato il Premio BNL 2018, assegnato dal pubblico. Il premio, in collaborazione con il ...

'Il Vizio della Speranza' di De Angelis vince alla Festa di Roma : 'Il Vizio della Speranza' di Edoardo De Angelis vince la Festa del Cinema di Roma. Il film italiano si è aggiudicato il Premio BNL 2018, assegnato dal pubblico. Il premio, in collaborazione con il ...

Festa del cinema di Roma - un ricordo personale e un omaggio a Stelvio Cipriani : Illustrazione di Lorenzo Pierfelice Il primo ottobre sono stato raggiunto come tutti da una notizia, la morte di Stelvio Cipriani. Il maestro di musica da cinema stava combattendo con i duri postumi di un ictus che lo aveva colpito lo scorso dicembre. In pochi intimi ne erano al corrente, qualcun altro ne aveva appreso le condizioni soltanto pochi mesi fa, ma tutto avvolto da un silenzio preoccupante intorno alle sue condizioni. Quel lunedì ...

Oggi ultimo giorno per visitare altrocioccolato 2018 - la grande Festa del cioccolato equo e solidale : Oltre alle mostre permanenti, al mercato delle botteghe equosolidali, all'area bimbi e mamme, allo spazio olistico e agli spettacoli degli artisti di strada, sarà una giornata ricca di musica dal ...

No Tap - 'contro il governo Conte mobilitazione generale'. ManiFestazione oggi - ai M5S e alla storia delle penali da 20 miliardi di euro non ... : Voi siete peggio, propagandate, prendete voti ingannando la gente e poi fate le stesse cose che avrebbe fatto la 'vecchia politica'. Noi abbiamo perso elezioni, ma non abbiamo mai preso in giro gli ...

Halloween in viaggio tra palazzi inFestati e hotel del terrore : Per gli amanti dei racconti dell’orrore e del mistero si avvicina una delle feste più suggestive. Halloween, notte di spiriti e streghe, è un ottimo spunto per un weekend diverso dal solito, una fuga dalla città con un po’ di brividi annessi. E non per il freddo, che comunque sta arrivando. Ville, palazzi, hotel e castelli affascinanti per gli ambienti, come per il mistero che li circonda e si nutre di fantasmi e oscure leggende, ...

L'11 novembre Festa del vino calabrese : ... il matematico cirotano al quale nel XVI si deve la riforma dell'attuale Calendario Gregoriano diffuso quasi in tutto il mondo.

Festa del Cinema di Roma - chiude Paolo Virzì con Notti magiche : “Un film che celebra l’arte dell’irriverenza” : “Un film per uccidere i padri? Più che altro per trattarli con l’irriverenza che loro stessi ci hanno insegnato!” Paolo Virzì rafforza l’eloquio che lo distingue per raccontare quelle Notti magiche che l’hanno catapultato da giovane aspirante sceneggiatore dalla provincia alla Città eterna alla corte dei grandi Maestri del Cinema italiano. Il film designato a chiudere la 13ma Festa del Cinema di Roma e nelle sale dall’8 novembre per 01 mette al ...

Seconda giornata della "Festa del libro" nella scuola di San Fele : Pensavano che i proiettili ci avrebbero messi a tacere, ma hanno fallito…Un bambino, un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo. L'istruzione è l'unica soluzione. L'istruzione è la ...

Il cinema diventa musica per il concerto di chiusura della Festa di Roma : Acmf, l'Associazione Compositori Musiche per Film e Fondazione cinema per Roma presentano 'C inema in concerto ' , evento di chiusura della tredicesima Festa del cinema di Roma che si svolgerà ...

Festa DI ROMA 13 – Il Magico mondo del cinema : Un mondo pittoresco e di cialtroni senza cuore che elargiscono consigli ogni tre secondi e pontificano invece di dialogare. Il cinema insomma. E proprio qui c'è da chiedersi se i tre autori della ...

Omicidio Desirée - San Lorenzo diviso anche nei cortei. Gabrielli difende il prefetto le maniFestazioni contrapposte di Forza Nuova e dell'Anpi : Cortei contrapposti di Forza Nuova e dell'Anpi, nessun incidente. Il capo della Polizia: "Questo caso non diventi l'icona di Roma. Il tema sicurezza è complesso, stop a polemiche sterili"

Festa del Cinema di Roma - Virzì : 'Con 'Notti magiche' abbiamo canzonato il grande cinema italiano' : Un salto indietro nel tempo, nelle 'Notti magiche' dei mondiali di calcio italiani degli anni '90, utilizzati da Paolo Virzì quasi incidentalmente, per raccontare - anzi - 'canzonare' il grande cinema ...