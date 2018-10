Ferrovie si prepara a rilevare Alitalia | entro mercoledì l' offerta vincolante

huffingtonpost

(Di lunedì 29 ottobre 2018) Ore decisive per ledello Stato per mettere a punto l'operazione. La società ferroviaria ha convocato il consiglio di amministrazione che è riunito dal pomeriggio per valutare il dossier sulla compagnia aerea e aprire la strada all'attesail termine del 31 ottobre. Sul tavolo ci sono i dati raccolti nei 15 giorni in cui il Gruppo ha avuto accesso alla 'data room' e il lavoro effettuato dagli advisor. Intanto cresce la preoccupazione dei sindacati, che chiedono chiarezza e ricordano al Ministero dello sviluppo la promessa di una convocazione.Secondo lo schema definito, la presentazione dell'da parte delle Fs segnerebbe il primo step con l'acquisizione del 100% del capitale. Successivamente, nella newco entreranno altri partner nazionale, e pertanto si ridurrà la quota del gruppo guidato da Gianfranco Battisti, e ...