Fermato boss Sutera | vicino a Messina Denaro

Mafia - Fermato boss Leo Sutera : fedelissimo di Messina Denaro/ Agrigento : si temeva fuga dopo intercettazioni : Mafia, fermato boss Leo Sutera: considerato uno dei fedelissimi di Messina Denaro con il quale comunicava tramite pizzini. Stava organizzando la fuga?(Pubblicato il Mon, 29 Oct 2018 09:00:00 GMT)

Mafia : Fermato un boss di Agrigento fedelissimo di Messina Denaro : fermato storico boss fedelissimo di Matteo Messina Denaro. All'alba la polizia di Stato ha eseguito il fermo di indiziato di delitto a carico di Leo Sutera, anziano capoMafia di Sambuca di Sicilia, ...

Yara - per Bossetti ergastolo conFermato «Quel Dna ha dato voce alla vittima» video : Ricorso inammissibile. La difesa: «Convinti della sua innocenza, ma rispettiamo la sentenza». Prima del verdetto la frase del procuratore generale accompagnata da momenti di emozione. La Corte si è ritirata per 4 ore

Yara : la Cassazione ha conFermato l'ergastolo a Bossetti : È definitiva la condanna all'ergastolo per Massimo Giuseppe Bossetti, ritenuto responsabile dell'omicidio di Yara Gambirasio, la tredicenne scomparsa da Brembate di Sopra, nel Bergamasco, il 26 novembre 2010 e ritrovata morta in un campo a poca distanza dal suo paese 3 mesi dopo. La prima sezione penale della Cassazione, dopo circa 4 ore di camera di consiglio, ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato, che ...

