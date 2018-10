Fermate otto persone per lo stupro di una studentessa fuori da una discoteca a Friburgo

huffingtonpost

(Di lunedì 29 ottobre 2018) Sta suscitando indignazione in Germania lodi gruppo di unadi 18 anni avvenuto davanti ad una, due settimane fa a. La polizia ha fermatouomini, che ora si trovano in custodia cautelare, tra loro sette di nazionalità siriana e un tedesco ma non è ancora chiaro il numero dei partecipanti allo. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti uno dei siriani avrebbe offerto alla ragazza una bevanda che l'avrebbe stordita.Secondo quanto riporta Bild, la vittima avrebbe accettato dal ragazzo una pillola a forma di cuore. In ogni caso la sostanza assunta dalla giovane potrebbe avere avuto l'effetto di stordirla, lasciandola inerme nelle mani dei suoi carnefici. La violenza si è consumata nei cespugli non lontano dal locale e la ragazza è stata ritrovata da un'amica. Oggi asono previste manifestazioni a sostegno ...