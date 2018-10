Fedez dopo la festa | ‘Ho ricevuto minacce di morte | vogliono togliermi mio figlio’

Grande Fratello Vip - Fedez sbrocca dopo l'ultima puntata del reality : 'Usate due pesi e due misure' : Fedez ora se la prende con il Grande Fratello Vip . Il cantante deve ancora riprendersi del tutto dalle polemiche scoppiate dopo la festa di compleanno di sua moglie Chiara Ferragni al supermercato. I ...

Chiara Ferragni in lacrime : dopo la festa - il video di Fedez dedicato a Leone : Fedez e Chiara Ferragni provano a voltare pagina dopo la bufera che si è abbattuta su di loro in seguito alla festa al supermercato additata come ostentazione di opulenza in barba a chi non ha il pane da mettere sotto i denti. Un turbine di polemiche che ha messo a dura prova la coppia, che malgrado le scuse pubbliche non sembra essere riuscita a farsi perdonare da gran parte degli internauti. E quale miglior modo per tornare alla normalità se ...

Fedez/ Le polemiche dopo il compleanno : i meme il parere degli internauti (X Factor 2018) : Fedez è uno dei volti più amati di X Factor 2018: quest'anno il rapper si occupa della categoria Over. Chissà che non possa essere l'occasione giusta per vincere XF12(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 08:37:00 GMT)

Masterchef replica all'accusa di Fedez : il tweet sparisce dal web dopo qualche ora : Non accenna a placarsi la polemica che è nata durante la festa di compleanno di Fedez. dopo essere stato accusato da più parti di sprecare del cibo buono, lanciandolo per terra solo per goliardia, il rapper ha usato Instagram per provare a difendersi. In uno dei tanti video di scuse che ha caricato il ragazzo sul suo profilo [VIDEO], è stata tirata in ballo la trasmissione Masterchef, che ha deciso di replicare con un tweet ironico che però è ...

Dopo le scuse di Fedez - quelle di Chiara Ferragni per la festa al supermercato : “Mi spiace - siamo persone di valore” : Alle scuse in diretta di Fedez hanno fatto seguito quelle della moglie Chiara Ferragni per la festa al supermercato degenerata in lancio di panettoni e balli tra le verdure: la coppia ha festeggiato il compleanno del rapper nel supermercato Carrefour di CityLife a Milano il 22 ottobre, attirandosi le critiche di quanti li hanno accusati di ostentare ricchezza e sprecare cibo in modo infantile. Un boomerang per l'immagine della famigliola ...

Fedez - dopo le polemiche sulla festa di compleanno - disattiva Instagram e poi ci ripensa : Fedez ha reagito in modo drastico alla polemica che ha coinvolto lui e la sua famiglia nelle scorse ore: dopo essere stato accusato di ostentare ricchezza e sprecare cibo buono durante la sua festa di compleanno in un supermercato, il cantante ha deciso di sparire dai social network. [VIDEO]Pochi minuti fa, alcuni attenti fan del rapper si sono accorti che il suo account Instagram non era disponibile: il ragazzo pare sia stato costretto a ...

Fedez - chiuso il profilo Instagram/ Countdown per il nuovo singolo dopo le polemiche per la festa al Carrefour : Fedez ha deciso di disattivare il suo profilo Instagram dopo le tantissime critiche ricevute per la festa al supermercato, ma poi torna attivo per il singolo "Prima di ogni cosa".(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 06:50:00 GMT)

Fedez : il gesto dopo la polemica del party al supermercato. Ma il rapper ci ripensa : Il polverone sollevato attorno alla festa a sorpresa di Fedez assume dimensioni sempre più considerevoli. Nonostante le scuse diffuse via social dal rapper le polemiche hanno investito il giudice di X Factor e l’influencer Chiara Ferragni. Si è trattato, in realtà, di un party a sorpresa, organizzato dalla moglie e dalla madre nell’insolita location di un supermercato. Non tutto, però è andato come sperato. Fedez preso dall’euforia ha ...

Dopo la bufera - Fedez disattiva il suo profilo Instagram per qualche ora : La super festa di Fedez dentro il supermercato di City Life - Dopo le pesanti polemiche e quindi le quasi obbligate scuse - sta lasciando dietro di sé molti strascichi. ll rapper milanese, infatti, si ...

Masterchef rimuove il tweet su Fedez dopo le polemiche sul compleanno nel supermercato e gli sprechi. E' giallo : E' giallo sul tweet rimosso da Masterchef italia pubblicato solo poche ore fa in cui invitava Fedez a fare un giro nelle cucine del cooking show per capire che affrontano gli sprechi. Un messaggio ...

