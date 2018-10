‘Favole forme figure’ | su Loft l’arte con Tomaso Montanari In esclusiva le ultime 4

‘Favole forme figure’ - su Loft 10 minuti d’arte con Tomaso Montanari. In esclusiva le ultime 4 puntate con Tiziano e Velasquez : Lo storico dell’arte Tomaso Montanari racconta i capolavori del passato. ‘Favole forme figure’ è il nuovo format tv targato Loft, in esclusiva per gli abbonati: una serie di dodici puntate (frammenti da 10 minuti), per illuminare un maestro e il suo capolavoro. Il catalogo di iLoft.it ospita già i primi 8 episodi: Gian Lorenzo Bernini con la scultura Apollo e Dafne, Caravaggio e Le sette opere di Misericordia, Pietro da Cortona e Il Trionfo ...

‘Favole forme figure’ - 10 minuti d’arte con Tomaso Montanari. Su Loft in esclusiva le puntate su Leonardo - Michelangelo e Giorgione : “La Tempesta di Giorgione è uno specchio che riflette chi lo guarda”. Lo storico dell’arte Tomaso Montanari racconta i capolavori del passato. ‘Favole forme figure’ è il nuovo format tv targato Loft, in esclusiva per gli abbonati: una serie di dodici puntate (frammenti da 10 minuti), per illuminare un maestro e il suo capolavoro. Le prime 4 sono su Bernini, Caravaggio, Pietro da Cortona e Donatello. Da oggi, il catalogo Loft si ...