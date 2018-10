Fabrizio Corona commenta il Gf Vip | ennesima frecciatina a Ilary Blasi Video

Fabrizio Corona durante il GF Vip : “Senza di me Ilary non ce la fa!” : Ilary Blasi attaccata da Fabrizio Corona durante il Grande Fratello Vip Subito dopo la parentesi dedicata a Fabrizio Corona al Grande Fratello Vip 3, l’ex re dei paparazzi si è sfogato sui social, attaccando ancora una volta Ilary Blasi. L’ex fidanzato di Silvia Provvedi ha raccontato attraverso le sue Storie su Instagram che stava dormendo quando era stato svegliato da numerose chiamate da parte dei suoi amici: tutti gli avevano ...

Fabrizio Corona prende in giro Ilary Blasi su Instagram (VIDEO) : Fabrizio Corona non si ferma più, dopo la lite in diretta dalla casa il suo primo obiettivo rimane Ilary Blasi Tutta l’Italia ha visto la lite tra il re dei paparazzi Fabrizio Corona e la biondissima moglie di Francesco Totti; Ilary Blasi. Da quel momento le polemiche non si sono placate neanche un po’ a suon di foto, intervista e video. C’è da dire che dopo la puntata che ha visto in scena la famosa lite, Ilary Blasi non ne ha ...

Grande Fratello Vip - Fabrizio Corona e l'ospitata nella Casa : «Camerino distrutto - l'accordo con la produzione. Ecco la verità» : Fabrizio Corona entrato nella Casa del Grande Fratello Vip per chiedere scusa alla fidanzata Silvia Provvedi e poi la sua ospitata si è trasformata in una lite furiosa con la conduttrice Ilary Blasi . ...

Fabrizio Corona - frecciate a Ilary Blasi dopo il Grande Fratello Vip : «Sono invaso dalle caciotte» : Fabrizio Corona continua nella polemica a distanza con Ilary Blasi dopo la furiosa lite in televisione al Grande Fratello Vip. Nelle storie di Instagram oggi l'ex re dei Paparazzi ha postato un...

Fabrizio Corona e Silvia : le nuove rivelazioni della mamma della Provvedi : Silvia Provvedi e Fabrizio Corona: adesso parla la madre di lei Giovedì scorso c’è stato questo incredibile confronto al Grande Fratello Vip tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi. In questa circostanza l’uomo, visibilmente adirato in volto, si è scusato infinite volte. Fatica però sprecata in quanto la giovane inquilina vip della casa più spiata dagli italiani, pur accettando le scuse, ha rivelato all’uomo di non volerlo nella ...

'Non svegliare il can che dorme' : Fabrizio Corona - il messaggio-minaccia a Ilary Blasi e Francesco Totti : Nuovo capitolo della rissa tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona . L'ex paparazzo, dopo la lite con Ilary di giovedì scorso al Grande Fratello Vip , torna sul caso e scrive in una storia di Instagram: '...

Grande Fratello Vip - Mediaset denunciata dal Codacons : 'Fabrizio Corona - pubblicità occulta' : Rischia di costare cara a Mediaset l'ospitata di Fabrizio Corona al Grande Fratello Vip giovedì scorso. Dopo le tensioni in diretta con Ilary Blasi e dietro le quinte (si parla di un camper-camerino sfasciato dall'ex re dei paparazzi), il Codacons ha denunciato il gruppo di Cologno Monzese per "pubblicità occulta" messa in atto dallo stesso Corona, che durante il programma indossava una maglietta con in bella mostra il marchio del suo brand di ...

Fabrizio Corona - il giallo delle frasi contro Totti e Ilary : «Non svegliare il can che dorme... Presto la verità» : Fa ancora discutere la clamorosa lite tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi in tv al Grande Fratello Vip. «Non svegliare il can che dorme... Presto la verità». Fabrizio Corona scrive...

Le Donatella - Silvia e Giulia Provvedi/ L'effetto Fabrizio Corona le aiuterà? (Grande Fratello Vip) : Le Donatella, Silvia e Giulia Provvedi al Grande Fratello Vip potrebbero presto essere divise. Le due stanno vivendo momenti contrastanti nella casa, ma il pubblico le ama.(Pubblicato il Mon, 29 Oct 2018 07:32:00 GMT)

Fabrizio Corona/ Video - dopo la lite con Ilary Blasi si parlerà ancora di lui al Grande Fratello Vip? : Fabrizio Corona ha litigato con Ilary Blasi nell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, si parlerà ancora di lui durante la puntata di stasera dopo le tante polemiche della settimana?(Pubblicato il Mon, 29 Oct 2018 07:02:00 GMT)

ILARY BLASI / Darà la sua versione dei fatti sullo scontro con Fabrizio Corona? (Grande Fratello Vip 2018) : ILARY BLASI aggiungerà questa sera ulteriori dettagli sul suo scontro con Fabrizio Corona? La conduttrice romana torna alla guida del Grande Fratello Vip.(Pubblicato il Mon, 29 Oct 2018 06:33:00 GMT)

Fabrizio Corona - il giallo delle frasi su Instagram contro Totti e Ilary : «Non svegliare il can che dorme... Presto la verità» : Fa ancora discutere la clamorosa lite tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi in tv al Grande Fratello Vip. «Non svegliare il can che dorme... Presto la verità». Fabrizio Corona scrive...

Fabrizio Corona - misteriose frasi su Instagram contro Totti e Ilary : «Non svegliare il can che dorme... Presto la verità» : Fa ancora discutere la clamorosa lite tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi in tv al Grande Fratello Vip . 'Non svegliare il can che dorme... Presto la verità'. Fabrizio Corona scrive così in una ...

Grande Fratello Vip 3 - Fabrizio Corona vs Ilary Blasi : Mario Balotelli si schiera con la moglie di Francesco Totti : Il web si è spaccato a metà dopo l'incredibile lite, che ha animato l'ultima puntata serale andata in onda del Grande Fratello Vip 3, tra Fabrizio Corona, l'ex agente fotografico che è entrato nella casa di Cinecittà per avere un chiarimento con la ex Silvia Provvedi, e Ilary Blasi, la conduttrice del programma di Canale 5.Come ricordiamo, la Blasi ha rinfacciato a Corona un gossip risalente a 13 anni fa stando al quale Francesco Totti, ...