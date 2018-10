F1 | Ricciardo minaccia la Red Bull di non correre gli ultimi due Gp | il team di Milton

sportfair

(Di lunedì 29 ottobre 2018) Nel caso in cuidecida di non scendere in pista in Brasile e ad Abu Dhabi, la Redpotrebbe anticipare la promozione di Pierre Gasly Otto ritiri per motivi tecnici, un numero pazzesco che sottolinea la sfortuna di Danielin questa maledetta stagione. Nonostante le due vittorie ottenute in Cina e Monaco, l’australiano ricorderà questo 2018 come un anno da dimenticare, che sancisce la fine del suo rapporto con la Red. © Photo4 / LaPresse Il driver di Perth l’anno prossimo guiderà infatti la Renault, dovendo convivere con gli stessi propulsori che quest’anno lo hanno tradito per troppe volte. L’addio aldiKeynes potrebbe però essere addirittura anticipato, viste le dichiarazioni disubito dopo il Gp del Messico: “ci vediamo l’anno prossimo. Non ci sarò alle ultime due gare della stagione“. ...