F1 | Mondiale 2018 | in Messico le gomme fanno la differenza e le Mercedes tornano a

F1 - Classifica Mondiale costruttori 2018 : Mercedes in vetta con 55 punti di vantaggio sulla Ferrari dopo il GP del Messico : Mancano due gare al termine e la Ferrari con 55 punti di ritardo dalla Mercedes ancora ci spera anche se è davvero difficile. Le Frecce d’Argento hanno anche questo titolo in mano dopo il trionfo nella graduatoria riservata ai piloti di Lewis Hamilton. In Brasile ed Abu Dhabi vedremo come andrà a finire. Classifica Mondiale costruttori 2018 1 Mercedes 585 2 Ferrari 530 3 RED BULL RACING TAG HEUER 362 4 RENAULT 114 5 HAAS Ferrari 84 6 ...

Classifica Mondiale piloti F1 2018 : Lewis Hamilton campione del mondo! Sebastian Vettel rafforza la seconda piazza dopo il GP del Messico : Lewis Hamilton è campione del mondo per la quinta volta in carriera. Il pilota britannico della Mercedes, con il quarto posto odierno in Messico il contemporaneo secondo di Sebastian Vettel, si è portato a casa l’iride 2018 con pieno merito, chiudendo la partita al secondo tentativo, dopo non esservi riuscito ad Austin. Un successo meritato per un pilota che ha saputo essere costante e solido ogni weekend. Classifica Mondiale piloti F1 ...

Formula 1 2018 - il Mondiale dai due volti : i momenti chiave della stagione. VIDEO : Una stagione dai due volti chiusa con il trionfo di Lewis Hamilton . La Ferrari sta per lasciarsi alle spalle questo campionato con il rimpianto di aver fallito il ritorno al successo Mondiale dopo ...

Classifica Formula 1/ Mondiale Piloti e Costruttori in vista del Gp Messico 2018 Città del Messico : Classifica Formula 1, Mondiale Piloti e Costruttori verso il Gp Messico 2018 Città del Messico: Hamilton a un passo dal titolo, la Ferrari insegue la Mercedes(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 15:00:00 GMT)

Classifica Mondiale MotoGP - GP Australia 2018 : Marc Marquez al terzo “zero” dell’anno - Dovizioso allunga su Rossi e Vinales si avvicina : La Classifica generale del Mondiale MotoGP 2018 non vede particolari scossoni in vetta, anche perchè Marc Marquez ha già conquistato il suo titolo iridato, per cui il ritiro odierno non gli toglie certo il sorriso. Andrea Dovizioso invece, con il terzo posto di oggi allunga a +15 nel confronto diretto per il secondo posto con Valentino Rossi, mentre lo stesso distacco lo ha ora Maverick Vinales nei confronti del suo compagno di scuderia, grazie ...

Classifica Mondiale Moto2 2018 : Francesco Bagnaia conserva il suo vantaggio su Miguel Oliveira dopo il GP di Phillip Island : Perde un solo punto Francesco Bagnaia nel confroto iridato in Moto2 con il portoghese Miguel Oliveira. Sono 36 le lunghezze di vantaggio di “Pecco” nei confronti del lusitano, nonostante il 12° posto del GP d’Australia. Per il centauro piemontese la possibilità nel prossimo appuntamento in Malesia di chiudere i giochi. Classifica Mondiale 2018 Moto2 (TOP-10) Pos. Rider Bike Nation Points 1 Francesco ...

Classifica Mondiale Moto3 2018 : Jorge Martin si porta a +12 su Marco Bezzecchi dopo il GP a Phillip Island : Jorge Martin guadagna punti nella graduatoria del Mondiale 2018 di Moto3 dopo il GP d’Australia, a Phillip Island. Lo spagnolo per effetto del quinto posto finale e dello “zero” di Marco Bezzecchi, steso ancora una volta nella fasi concitate della corsa, ha portato il suo vantaggio a 12 lunghezze. Torna poi in auge Fabio Di Giannantonio: il romano, con il secondo posto di quest’ultima gara, è a -20 dal compagno di squadra ...

Classifica MotoGp/ Il Mondiale Piloti in vista del Gp Australia 2018 Phillip Island : Classifica MotoGp: il Mondiale Piloti in vista del Gp Australia 2018 Phillip Island. Marquez già campione del Mondo, possibile duello fra Dovizioso e Rossi per il secondo posto(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 03:50:00 GMT)

Sbk – Gara 2 cancellata in Qatar : Davies si assicura il secondo posto nel Mondiale 2018 : Gara 2 in Qatar cancellata: Chaz Davies è secondo nel Campionato Mondiale Superbike 2018 con il team Aruba.it Racing – Ducati Gara 2 del Campionato Mondiale Superbike 2018 a Losail (Qatar) è stata cancellata a causa del maltempo, che ha causato forti quanto inusuali precipitazioni nell’intera regione desertica circostante. Le condizioni della pista, parzialmente asciugatasi dopo i rovesci del primo pomeriggio ma con alcune curve ...

Superbike - Classifica Mondiale 2018 : Jonathan Rea Campione del Mondo con 189 punti di vantaggio su Chaz Davies! Marco Melandri chiude quinto : Il Mondiale 2018 della Superbike si è ufficialmente chiuso con l’inglese della Kawasaki Jonathan Rea che ha conquistato il quarto titolo iridato consecutivo della carriera con una dimostrazione di superiorità imbarazzante evidenziata nell’arco di tutta la stagione. Il britannico ha anche sfiorato il record assoluto di punti conquistati in una singola stagione (556 raccolti l’anno scorso proprio da Rea), terminando a quota 545 ...

Superbike - Classifica Mondiale 2018 : Jonathan Rea Campione del Mondo con 189 punti di vantaggio su Chaz Davies! Marco Melandri chiude quinto : Il Mondiale 2018 della Superbike si è ufficialmente chiuso con l’inglese della Kawasaki Jonathan Rea che ha conquistato il quarto titolo iridato consecutivo della carriera con una dimostrazione di superiorità imbarazzante evidenziata nell’arco di tutta la stagione. Rea ha anche sfiorato il record assoluto di punti conquistati in una singola stagione (556 raccolti l’anno scorso proprio da Rea), terminando a quota 545 con una ...

MotoMondiale - GP Australia 2018 : come vedere in tv la gara su Sky e TV8. Il programma e gli orari di dirette - differite e repliche : Tutto è pronto a Phillip Island per le tre gare del Gran Premio d’Australia 2018 del Motomondiale. Sarà un’alba, almeno per noi italiani, da cuori forti, specialmente per quanto riguarda Moto2 e Moto3 che metteranno in scena l’ennesimo capitolo dei duelli tra Francesco Bagnaia e Miguel Oliveira e Marco Bezzecchi contro Jorge Martin. In MotoGP, invece, il titolo è stato già consegnato, per cui vivremo una gara aperta e ...

Istruzioni di Li Keqiang alla Conferenza Mondiale 2018 delle Scienze della vita : Così facendo, il paese sta anche contribuendo ad accelerare lo sviluppo di nuovi motori dell'economia, oltre che promuovere attivamente gli scambi e la cooperazione internazionali relativi.

MotoMondiale - GP Australia 2018 : per Francesco Bagnaia e Marco Bezzecchi la gara di Phillip Island dovrà fare rima con rimonta : Le qualifiche del Gran Premio d’Australia 2018 di Moto2 e Moto3, per usare un eufemismo, hanno regalato numerose sorprese. Le condizioni meteo complicate (come quasi sempre) che si sono manifestate sul circuito di Phillip Island, specialmente in fatto di forte vento e temperature basse dell’asfalto, hanno regalato poco grip ai piloti e feeling quasi assente con moto e tracciato. Due vittime illustri di queste qualifiche sono, ...