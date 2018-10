F1 | Horner contento a metà | “Verstappen è stato ricompensato Ricciardo? Non posso che

sportfair

(Di lunedì 29 ottobre 2018) Il team principal della Red Bull ha chiesto scusa aper l’ennesima rottura del motore patita nel corso del Gp del Messico Una giornata dolce-amara per la Red Bull in Messico, alla vittoria di Verstappen ha fatto da contraltare il ritiro di, il settimo in questa stagione per motivi tecnici. photo4/Lapresse Una situazione davvero paradossale quella del pilota australiano, a cui il team principal Chrisha chiesto scusa nel dopo gara: “grandissima vittoria di Max, ieri era deluso, oggi ècon questa vittoria. Oggi il disappunto è tutto per, per cui è una sensazione di dolce-amaro per noi. Cosa dire a Daniel? Non saprei cosa dirgli se non che ci dispiace. Gli chiedo scusa. La macchina andava bene, dovremo capire dopo la gara cosa sia successo. La strategia era buona, credo avrebbe tenuto dietro Vettel, sono ...