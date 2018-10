F1 | GP Messico 2018 | Sebastian Vettel si ritrova nel giorno di Hamilton Il tedesco ha

Highlights F1 - VIDEO GP Messico 2018 : gara piena di sorpassi - vince Verstappen su Vettel e Raikkonen : Una quantità industriale di emozioni è arrivata grazie al GP del Messico 2018, terzultima tappa del Mondiale F1 che si è corsa a Città del Messico. Tantissimi sorpassi e spettacolo puro con la vittoria di Max Verstappen davanti a Sebastian Vettel che si è reso protagonista di una bella rimonta. Lewis Hamilton ha chiuso in quarta posizione ma ha conquistato matematicamente il suo quinto titolo iridato. Di seguito il VIDEO con gli Highlights del ...

F1 - Mondiale 2018 : in Messico le gomme fanno la differenza e le Mercedes tornano a soffrire : Coprire i buchi o non coprirli? Questa è la grande domanda che ci ha regalato il Gran Premio del Messico 2018 di Formula Uno. I buchi dei quali stiamo parlando, e che hanno suscitato grandi mormorii, sono quelli dei mozzi delle vettura di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Questa soluzione, che ha salvato diverse gare per la scuderia di Brackley, è stata dichiarata non illegale, più che legale, e ha dato il via ad un vero vespaio. Quando questi ...

F1 - PAGELLE GP Messico 2018 : VERSTAPPEN ESALTANTE - HAMILTON CAMPIONE SENZA L’ACUTO : F1, PAGELLE GP MESSICO : Vince Max VERSTAPPEN, uno strepitoso Max VERSTAPPEN! L’olandese vince una gara dominata dalla prima all’ultima curva e centra il suo quinto in successo in carriera, mai messo in discussione. Vettel ritrova il podio ed una gara di sostanza chiudendo secondo, seguito da un anonimo Kimi Raikkonen che, nonostante un weekend difficile, centra il gradino più basso del podio. Gara tutta in salita per Lewis ...

Sebastian Vettel - GP Messico F1 2018 : “Non mi piace perdere - ma bisogna fare i complimenti a Lewis Hamilton” : Sebastian Vettel ha un sorriso amaro al termine del Gran Premio del Messico 2018 di Formula Uno. Il tedesco, infatti, compie una splendida rimonta e conclude una gara solida, ricca di sorpassi e senza il minimo errore, ma non è soddisfatto. Questa domenica, dopotutto, consegna il titolo iridato al suo rivale Lewis Hamilton, per cui il grande obiettivo stagionale svanisce anche con la matematica, dopo che era svanito sul campo già da tempo. ...

F1 GP Messico : Vince Verstappen. Hamilton quarto - è Campione del mondo 2018 : Cronaca Qualche nuvola si aggira sulla partenza del GP del Messico, ma nessun rischio pioggia per la diciannovesima prova del Mondiale 2018. I primi sei piloti, tutti alfieri dei tre top team, ...

Kimi Raikkonen - GP Messico F1 2018 : “Le gomme hanno lavorato molto bene - ma non potevo spingere di più” : Kimi Raikkonen si è classificato terzo nel Gran Premio del Messico 2018 ed ha così dato continuità all’ottimo risultato ottenuto nell’ultimo weekend ad Austin. Il finlandese è stato l’unico pilota dei top team ad adottare una strategia ad una sola sosta riuscendo comunque a gestire molto bene la vita delle gomme resistendo facilmente alla rimonta delle Mercedes di Hamilton e Bottas. Il nativo di Espoo è salito sul podio insieme ...

F1 - Classifica Mondiale costruttori 2018 : Mercedes in vetta con 55 punti di vantaggio sulla Ferrari dopo il GP del Messico : Mancano due gare al termine e la Ferrari con 55 punti di ritardo dalla Mercedes ancora ci spera anche se è davvero difficile. Le Frecce d’Argento hanno anche questo titolo in mano dopo il trionfo nella graduatoria riservata ai piloti di Lewis Hamilton. In Brasile ed Abu Dhabi vedremo come andrà a finire. Classifica Mondiale costruttori 2018 1 Mercedes 585 2 Ferrari 530 3 RED BULL RACING TAG HEUER 362 4 RENAULT 114 5 HAAS Ferrari 84 6 ...

Lewis Hamilton - GP Messico F1 2018 : “Sensazione incredibile eguagliare Fangio! In gara ho faticato tantissimo…” : Lewis Hamilton è ufficialmente Campione del Mondo per la quinta volta nella sua carriera, eguagliando Juan Manuel Fangio e portandosi a -2 dai 7 titoli iridati di Michael Schumacher. L’inglese si è garantito la certezza aritmetica della vittoria del Campionato con un quarto posto ottenuto al termine della peggior gara dell’anno dal punto di vista delle prestazioni in pista. Le Mercedes hanno accusato un degrado degli pneumatici ...

Classifica Mondiale piloti F1 2018 : Lewis Hamilton campione del mondo! Sebastian Vettel rafforza la seconda piazza dopo il GP del Messico : Lewis Hamilton è campione del mondo per la quinta volta in carriera. Il pilota britannico della Mercedes, con il quarto posto odierno in Messico il contemporaneo secondo di Sebastian Vettel, si è portato a casa l’iride 2018 con pieno merito, chiudendo la partita al secondo tentativo, dopo non esservi riuscito ad Austin. Un successo meritato per un pilota che ha saputo essere costante e solido ogni weekend. Classifica Mondiale piloti F1 ...

F1 - GP Messico 2018 : Verstappen domina - Hamilton campione del mondo. 2° Vettel dopo una grande rimonta : Max Verstappen (Red Bull) vince dominando il Gran Premio del Messico 2018 di Formula Uno e concede il bis della scorsa stagione. L’olandese prende la vetta della gara sin dalla prima curva e non la cede più, gestendo un ampio margine sugli inseguitori e, soprattutto, le gomme, vero ago della bilancia sul circuito di Città del Messico. dopo una gara che ha regalato spettacolo e colpi di scena, le due Ferrari salgono sul podio. Ottima prova ...

Formula 1 - Hamilton in Messico diventa campione del mondo 2018 : Al britannico della Mercedes basta il quarto posto per conquistare il quinto titolo della sua carriera

Ordine d’arrivo F1 - GP Messico 2018 : risultato e classifica della gara. Verstappen domina in lungo e in largo - doppio podio Ferrari. Hamilton Campione del Mondo con un 4° posto : Max Verstappen ha vinto nettamente il Gran Premio del Messico, diciannovesimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno. L’olandese della Red Bull ha costruito le basi del suo successo con una partenza in cui ha bruciato il compagno di squadra Ricciardo ed ha difeso la posizione alla prima curva dall’attacco di Hamilton. L’inglese della Mercedes si è laureato Campione del Mondo per la quinta volta in carriera dopo una gara ...

