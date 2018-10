Evasione fiscale | controlli negli hotel del centro storico di Napoli

Lotta all'Evasione fiscale : accordo tra Comune - Finanza e Agenzia Entrate : BRINDISI - A Palazzo di città è partita l'offensiva contro chi non paga le tasse o chi ne paga meno rispetto a quanto dovrebbe. Guerra dichiarata dalla Giunta che per stanare i brindisini che evadono ...

Landini : “In un paese con 110 miliardi di Evasione fiscale non si devono fare condoni. Governo ascolti parti sociali” : “In un paese con 110 miliardi di evasione fiscale non si devono fare condoni ma una lotta seria all’evasione!”. Maurizio Landini, ex segretario Fiom tra i candidati alla segreteria generale della Cgil, coglie l’occasione di un dibattito dell’Agi (Associazione Giuslavoristi Italiani) in corso a Bologna per una dura critica al Governo Conte. Non solo sui contenuti ma anche sul metodo: “L’attuale Governo, ...

L'Evasione fiscale in Italia : la Lombardia al primo posto - : Il procuratore di Milano sulla Regione: "Ci sono state il 49,07% delle istanze di voluntary disclosure, in termini di capitalizzazione siamo al 47/48% del totale complessivo, che è di circa 60 ...

Raoul Bova - Evasione fiscale per sorella ed ex moglie : Guai per sorella ed ex moglie dell'attore Raoul Bova che avrebbero incassato rimborsi iva non dovuti durante la produzione della serie tv Come un Delfino , commettendo di fatto evasione fiscale Raul ...

L’Evasione fiscale ci costa 108 miliardi l’anno : Sono i dati elaborati dal Centro Studi di Unimpresa: alle casse dello Stato vengono sottratti ogni 12 mesi, in media, 97 miliardi di tasse e quasi 11 miliardi di contributi previdenziali per un totale di 107 miliardi e 933 milioni. Un dato impressionante, che riguarda in particolare i versamenti Irpef.Continua a leggere

Italia - Evasione fiscale vale 108 miliardi l'anno : La ricerca è basata su dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze . Nel 2016, periodo per il quale i dati sull' IRPEF sono parziali, il totale dell'evasione ha raggiunto quota 90,2 miliardi, ma ...

Evasione fiscale - chiesta conferma condanna a 10 mesi per Belsito - ex Tesoriere Lega Nord - : La richiesta è stata avanzata dal sostituto procuratore generale nell'ambito dell'inchiesta sulla presunta Evasione fiscale di 2 milioni di euro per gli investimenti offshore a Cipro e in Tanzania. L'...

In arrivo scontrino elettronico e lotteria anti Evasione - le novità nel decreto fiscale : scontrino elettronico e lotteria tra le novita' anti evasione contenute nel decreto fiscale collegato alla manovra. Il governo punta, quindi, sull’elettronica e sulla voglia degli italiani di cercare il colpo di fortuna per assestare un colpo significativo alla piaga dell’evasione fiscale ed incrementare le entrate, obiettivo imprescindibile per garantirsi i fondi necessari alla realizzazione degli obiettivi del contratto di governo, dal reddito ...

Lotteria degli scontrini : un premio a chi li richiede/ Dl fiscale : fatture telematiche e lotta all’Evasione : Lotteria degli scontrini e fatture telematiche nella bozza del dl fiscale: soluzione per la lotta all'evasione. In cosa consistono, chi riguardano e quando saranno attuate.(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 17:46:00 GMT)

Evasione fiscale da quasi 10 miliardi - parte il maxi-processo a Ubs : LUGANO - A fine settembre, grazie all'entrata in vigore dello scambio automatico di informazioni fiscali, tra la Svizzera, i paesi delll'UE ed altri Stati extra-europei, dalla Confederazione sono ...

Lee Myung-bak - l’ex presidente della Sud Corea condannato/ 15 anni per corruzione ed Evasione fiscale : Lee Myung-bak, l’ex presidente della Sud Corea condannato. 15 anni di carcere per corruzione ed evasione fiscale all'ex numero uno sudCoreano: ecco cosa è accaduto(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 10:02:00 GMT)

Nuovo fango su Trump : maxi Evasione fiscale nell'eredità : Nuove grane per Trump. Il dipartimento Tasse e finanze dello Stato di New York sta indagando su una sua presunta evasione fiscale, dopo la pubblicazione da parte del New York Times di alcune informazioni secondo cui il tycoon avrebbe ricevuto oltre 400 milioni di dollari dai genitori, in parte grazie a manovre di evasione fiscale. Dopo la pubblicazione dell'inchiesta il Fisco ha deciso di analizzare le accuse, "esplorando con determinazione ...

Fan Bingbing accusata d'Evasione fiscale : ANSA, - PECHINO, 3 OTT - Fan Bingbing è caduta nelle maglie del fisco cinese: l'attrice, protagonista di blockbuster come X-Men e "sparita" dal primo luglio, è stata raggiunta da una ingiunzione per ...