Europee | Salvini | ragionerò con Meloni

Salvini lancia l'amo alla Meloni : "Ragionerò con lei per le Europee e per Roma" : "Sono contento di aver fatto con lei la corsa per le comunali di Roma, eravamo soli contro il mondo e siamo arrivati a tanto così dal vincere soprattutto per merito di Giorgia. Col senno del poi probabilmente anche i romani avrebbero preferito che fosse andata in maniera diversa, che ci fosse un'altra donna in quel posto lì. Troviamoci per ragionare di Europa e anche di Roma". Lo ha detto il vice premier e ministro dell'Interno ...

Luca Zaia prossimo commissario italiano a Bruxelles?/ L’idea di Matteo Salvini in vista delle Elezioni Europee : Luca Zaia prossimo commissario italiano a Bruxelles: l'idea di Matteo Salvini per rilanciare la Lega con respiro sempre più europeo. Le mosse verso le Elezioni Europee 2019(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 19:30:00 GMT)

RISULTATI ELEZIONI TRENTINO ALTO ADIGE/ Effetto-Salvini - le Europee sono già cominciate : La provincia-laboratorio di cultura tedesca manda segnali importanti in tutte le direzioni. A Kurz, al Pd, alla Svp, a Grillo e Casaleggio. Le europee sono già cominciate. NICOLA BERTI(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 06:02:00 GMT)SPILLO/ Pulizia etnica (e speculazione) nel collegio elettorale conteso fra Boschi e Salvini, di N. BertiPOLITICA & MEDIA/ Se l'azienda-partito del Sudtirolo fa shopping di giornali in Italia, di N. Berti

Europee - Salvini : “Io candidato populista a guidare la Commissione Ue? Ci penso” : “È vero, amici di vari Paesi europei me lo stanno chiedendo, me lo stanno proponendo. Fa piacere vedano in me un punto di riferimento per la difesa dei popoli, anche fuori dall’Italia. Maggio è ancora lontano. Vediamo, ci penso”. Lo dice il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini, rispondendo a La Repubblica sulla possibilità che sia lui il candidato populista alla presidenza della Commissione. Salvini parla mentre è in ...

Europee - Fico : “M5s mai con Le Pen. Salvini alleato del Front National? Non è la mia strada” : “Non c’è dubbio che il M5s non siederà mai con Marine Le Pen“. Così il presidente della Camera, Roberto Fico, alla domanda su dove si collocherà il M5S alle Europee. A chi gli chiedeva se si sente preoccupato dell’alleanza Salvini-Le Pen, Fico ha risposto: “non è un punto che in questo momento mi interessa, questo appartiene alla politica della Lega delle alleanze, ognuno fa la sua strada che non è la mia ...

Il patto tra Salvini e la Le Pen : alleati alle Europee contro l'Ue : 'Vogliamo un'Europa in cui 'ciascun paese si sceglie la sua economia' e si 'controlla le frontiere', mentre 'l'euro non è in discussione'. Con una indicazione: la preferenza espressa da Salvini per ...

Salvini e Le Pen lanciano la corsa sovranista per le Europee : candidati comuni per i ruoli più delicati : «Con Marine Le Pen condivido la visione di un’Europa che metta al centro i valori della famiglia, della vita, della dignità, del lavoro. A maggio ci sarà la tappa finale del percorso della rivoluzione del buon senso che sta percorrendo tutta l’Europa». Matteo Salvini lancia da Roma con Le Pen la corsa “sovranista” alle Europee di fine maggio.Un fr...

