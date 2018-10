Emma Bonino | Pannella? Mi mancano i litigi | il suo esser mai mediocre Con Veronesi

Intervista – Emma Bonino : «Vedo la democrazia liberale in serio pericolo - è necessario reagire» : Emma Bonino è una delle figure politiche più rappresentative e discusse d’Italia, una donna combattente e passionaria impegnata in battaglie per la tutela e la creazione di consapevolezza per i diritti umani e civili con azioni coraggiose di disobbedienza non violenta, che hanno scritto le pagine della storia moderna e contemporanea degli ultimi cinquant’anni del Paese, su tematiche come l’aborto, la legalizzazione delle droghe ...

Emma Bonino ha detto agli studenti che l'unico modo per resistere a Salvini è studiare : "Se studi sei più forte per resistere alle bufale di Salvini e compagnia bella. Sai dirgli esattamente che la divisione dei poteri è alla base della democrazia". Così Emma Bonino ha esortato i centinaia di studenti dell'aula magna della Bocconi, venuti ad ascoltarla alla conferenza annuale 'Europa: miraggio o realtà'. "La conoscenza è un'arma di difesa, arma democratica" ...

Stefano Cucchi - la sorella Ilaria incontra il ministro Trenta/ Emma Bonino : "Lei è un esempio per tutti" : Stefano Cucchi, la sorella Ilaria inconterà mercoledì il ministro Trenta e il Comandante dei Carabinieri Nistri: scontro con l'avvocato di Mandolini, Domenico Naso “non è morto per Hiv” (Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 15:57:00 GMT)

Emma Bonino contro Matteo Salvini : 'Col suo decreto sicurezza in Italia ci saranno più irregolari' : L'ex ministro degli Esteri Emma Bonino non ha mai apprezzato il nuovo corso intrapreso sul fronte della gestione dell'emergenza immigrazione, che punterebbe ad aprire le porte delle strutture di ...

Emma Bonino - la vergogna di +Europa contro la Lega : 'Meno Salvini - più Bangla' : ' Meno Salvini, più bangla '. È questa la campagna social lanciata da Emma Bonino per il partito +Europa. Un'iniziativa contro il ministro dell'Interno che qualche giorno fa ha fissato la chiusura dei ...

Emma Bonino : "Col decreto Salvini più clandestini in Italia" : Emma Bonino torna a puntare il dito contro Matteo Salvini . L'ex ministro degli Esteri di fatto non ha mai digerito il nuovo corso intrapreso dal Viminale sul fronte della gestione dell'emergenza ...

Emma Bonino : "Il caso Riace fa impazzire i populisti perché funziona. L'Europa? Può essere disfatta dalla miopia degli arruffapopoli" : "Il decreto sicurezza di Salvini viola le direttive europee". Emma Bonino, intervistata da La Repubblicava all'attacco del decreto simbolo della politica leghista."Palleggiarsi i migranti è inutile, per i paesi più esposti ai flussi significa far diventare i problemi migratori ingovernabili" aggiunge la leader radicale. La Bonino guarda all'europeismo di Macron con fiducia, non crede sia possibile chiudere gli aeroporti ai charter ...

Emma Bonino ironizza su Salvini : “Copre tutti i ministeri - gli altri possono andare a casa” : “Fatta salva la libertà d’opinione e di stampa, consiglierei ai giornali di non seguire ogni sparata del ministro dell’Interno. Perché così si fa il suo gioco”. A dirlo è Emma Bonino, senatrice di +Europa, alla Feltrinelli di Galleria Alberto Sordi, a Roma, durante la presentazione di La Lega di Salvini. Estrema destra di governo di Gianluca Passarelli e Dario Tuorto. “Salvini ricopre tutti i ministeri, da quello ...

Verona vota mozione anti-aborto. Emma Bonino : «Nostalgia reazionaria» : «Viviamo un periodo di nostalgia reazionaria. È quella tensione verso i “vecchi tempi d’oro”, in cui però proliferavano le discriminazioni sessuali e gli aborti clandestini». Emma Bonino conia un’efficace formula ossimorica per descrivere quello che è accaduto a Verona. Perché da oggi c’è una città in Italia che è ufficialmente contro l’aborto. Il consiglio comunale ha approvato nella notte una mozione della ...