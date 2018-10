Emergenza maltempo sul Torinese | disagi e incidenti | uomo schiacciato da un albero

Emergenza maltempo - oltre 300 gli interventi dei Vigili del Fuoco : VENEZIA Per poter far fronte a l'Emergenza maltempo la direzione interregionale dei Vigili del Fuoco ha deciso il raddoppio dei turni dei comandi di Verona, Padova, Vicenza, Treviso, Venezia, Belluno ...

Maltempo - Viminale : valutare chiusure di scuole e uffici - definire piano di Emergenza strade e servizi : valutare l’opportunita’ di limitare, “a tutela della pubblica e privata incolumita’, gli spostamenti della popolazione ed il conseguente aumento dei volumi di traffico attraverso l’adozione di provvedimenti di chiusura delle scuole e degli uffici pubblici presenti sul territorio, previe intese con l’Autorita’ scolastica e gli amministratori locali“: lo chiede una circolare inviata dal capo di ...

Maltempo Abruzzo : fulmine colpisce aereo - atterraggio d’Emergenza : atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Pescara per un piccolo aereo privato colpito da un fulmine mentre era in volo sopra il capoluogo adriatico. Il velivolo era partito da Bologna e diretto a Bari: ha lanciato l’allarme alla torre di controllo ed ha avuto il via libera per l’atterraggio, facendo scattare il protocollo di sicurezza. Illese le persone a bordo. A bordo dell’aereo viaggiavano 5 persone (pilota, ...

Furia maltempo sull'Italia : 5 morti nel Lazio - a Savona e a Napoli. Crollano gli alberi : è Emergenza : Tragico lunedì di maltempo su tutta l'Italia per la pioggia e il vento con 5 morti tra Lazio e Campania. L'allerta meteo coinvolge numerose regioni, da nord a sud. Scuole chiuse in...

Furia maltempo sull'Italia - 5 morti. Crollano alberi - è Emergenza. Venezia sott'acqua : Lunedì di maltempo su tutta l'Italia. L'allerta meteo coinvolge numerose regioni, da nord a sud, e ha fatto già registrare danni e disagi di diversa entità. Scuole chiuse...

Maltempo Toscana : Emergenza vento - situazione critica nelle province di Pisa e Livorno : emergenza Maltempo in Toscana dove è stata emessa, ieri, l’allerta rossa per le province meridionali e l’allerta arancione per il restante territorio regionale. Situazioni critiche si registrano in provincia di Pisa e Livorno: nel Livornese i vigili del fuoco stanno intervenendo nel Comune di Rosignano Marittimo dove forte vento ha colpito le località di Leciaglia alta e bassa e Chiappino, dove è crollato un capannone agricolo di ...

Maltempo - Emergenza in Liguria : famiglie isolate e sfollate : Cinque famiglie isolate nel Comune di Davagna (Genova), otto sfollate a Luni (La Spezia). A Davagna e’ una frana su una strada comunale a limitare la viabilita’ per raggiungere le abitazione. A Luni la criticita’ e’ in localita’ San Rocco dove preoccupa il torrente Parmignola in una zona in cui la Regione sta mettendo in sicurezza gli argini danneggiati in passato. Qui le famiglie vengono sempre sfollate in via ...

Maltempo Roma : la Raggi annulla la trasferta in Argentina per affrontare l’Emergenza : Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, secondo quanto si apprende, ha annullato il viaggio in Argentina per l’U20, decidendo di restare in città per affrontare l’emergenza Maltempo. Il Centro operativo comunale si è già riunito stamane. L'articolo Maltempo Roma: la Raggi annulla la trasferta in Argentina per affrontare l’emergenza sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo - è Emergenza in tutt’Italia : scirocco devastante provoca maltempo furioso - il “Monsone” è arrivato e Lunedì 29 Ottobre sarà peggio di un Uragano. MAPPE spaventose : 1/25 ...

Maltempo - alluvione in Sicilia : Di Maio - “dichiareremo lo stato di Emergenza” : “Dichiareremo lo stato di emergenza“: lo ha dichiarato oggi il ministro Luigi Di Maio, al campo sportivo Sant’Ippolito di Piazza Armerina. Di Maio ha spiegato che il Governo darà il massimo sostegno al sindaco Cammarata per fronteggiare i danni provocati dal nubifragio dei giorni scorsi. Il vicepremier ha poi raggiunto il quartiere Canali, sottostante Sant’Ippolito e investito da una colata di fango proveniente dalla ...

Emergenza maltempo in Sicilia : l’on. Musumeci ringrazia l’Esercito : Il presidente della regione Sicilia, on. Nello Musumeci, oggi in visita nei comuni alluvionati della piana di Catania, ha incontrato i militari dell’Esercito che in questi giorni sono intervenuti per ripristinare la normalità. Il presidente Musumeci, oltre ad esprimere lusinghiere parole di plauso per quanto fatto dalle donne e dagli uomini della brigata “Aosta”, ha ringraziato a nome della Regione per l’impegno e il coraggio dimostrato. Da ...

Maltempo - Emergenza in Abruzzo : crollano pezzi di soffitto nell’Università d’Annunzio - esonda il fiume Alento [FOTO] : 1/5 ...

Emergenza maltempo - alberi caduti nel Napoletano per il vento forte : GIUGLIANO - Emergenza maltempo, il vento ha fatto crollare un albero su via Madonna del Pantano, mentre un secondo albero rischia di cadere nei pressi della Base Nato. Sul posto gli agenti della ...

Maltempo - Emergenza in Campania : strade allagate e disagi nell’area flegrea : Inizio settimana di violento Maltempo in gran parte d’Italia, e in particolare in Campania dove oggi le scuole sono state chiuse in molti Comuni. Gli acquazzoni a ripetizione che hanno interessato l’area flegrea per l’intera mattinata hanno provocato allagamenti di strade e di locali ai piani terranei e seminterrati. Le situazioni di maggiore criticità si sono verificate a Licola mare e Licola borgo. allagate le strade e alcuni ...