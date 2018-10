Elia Fongaro sarà eliminato? Video | il flirt con Jane Alexander può salvarlo Grande

Grande Fratello Vip 3 - Elia Fongaro crolla dopo una discussione con Alessandro Cecchi Paone : Sono giorni particolarmente difficili per Elia Fongaro, l'ex velino di Striscia la Notizia e concorrente della terza edizione del Grande Fratello Vip, tra i concorrenti che stando facendo più discutere in quest'edizione. dopo una discussione con Francesco Monte e un altro confronto acceso con Alessandro Cecchi Paone, Elia Fongaro ha accusato il colpo ed è crollato in lacrime tra le braccia di Jane Alexander. Ricordiamo che la complicità ...

Grande Fratello Vip 2018 - Francesco Monte vs Elia Fongaro : «Subdolo. Sta prendendo per il culo tutti - anche Jane» : Francesco Monte Francesco Monte ed Elia Fongaro se le danno di santa ragione (a parole). I due “rubacuori” di Grande Fratello Vip 2018, forse in questi giorni le vere primedonne della casa, ieri hanno avuto un diverbio piuttosto acceso. Oggetto della discussione l’atteggiamento dell’ex velino. La lite nasce quando Elia si lamenta con i suoi compagni, intenti a sparecchiare mentre lui stava ancora mangiando. Monte, a quel ...

GF Vip : Elia Fongaro piange - senza lacrime? - per colpa di Cecchi Paone e Ela Weber. Guada cosa è successo (VIDEO) : I nuovi ingressi al Grande Fratello Vip hanno già smosso le dinamiche e se Maria Monsè continua la sua lotta alla Marchesa d’Aragona (nonostante sia uscita), Alessandro Cecchi Paone ed Ela Weber ieri hanno... L'articolo GF Vip: Elia Fongaro piange ,senza lacrime?, per colpa di Cecchi Paone e Ela Weber. Guada cosa è successo (VIDEO) proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Elia Fongaro in lacrime dopo le accuse di Alessandro Cecchi Paone : Alessandro Cecchi Paone contro Elia Fongaro: “Coi razzisti non ci parlo” dopo l’accesa discussione con Francesco Monte che l’ha accusato di essere subdolo e di sfruttare Jane Alexander, Elia Fongaro si è scontrato con Alessandro Cecchi Paone ed è poi crollato in un pianto liberatorio. Il giornalista ha espresso il suo pensiero riguardo alla nuova coppia, sostenendo che Jane dovrebbe chiaramente lasciarsi andare e ...

GF Vip - Francesco Monte furioso contro Elia Fongaro : 'Sei un manipolatore - subdolo' : Nervi tesi all'interno della casa del Grande Fratello Vip 3, dove abbiamo visto che nelle ultime ore c'è stato uno scontro infuocato tra Francesco Monte ed Elia Fongaro. Nel dettaglio, l'ex tronista di Uomini e donne si è scagliato duramente nei confronti dell'ex velino, dicendogli in faccia che secondo lui sta facendo soltanto un 'doppio gioco', subdolo e che starebbe prendendo per i fondelli Jane Alexander, la quale è arrivata a mettere in ...

Elia Fongaro in lacrime : Alessandro Cecchi Paone affonda il colpo - “razzista” : Elia Fongaro in lacrime. Il GF Vip 3 si sta trasformando in un incubo per il modello più odiato della Casa: questa volta a sollevare lo scontro è Alessandro Cecchi Paone, che lo ha tacciato di essere razzista. Il tutto dovuto ad una frase che Elia Fongaro ha detto a Francesco Monte, che ha già avuto modo di esternare in modo fumantino il suo pensiero. Elia Fongaro: “Se è così me ne vado” Elia non regge più. Gli altri concorrenti lo ...

Gf Vip 3 - lite tra Francesco Monte ed Elia Fongaro : Tempo di burrasca al Grande Fratello Vip 3. I due belli di questa edizione, Francesco Monte ed Elia Fongaro, sono stati i protagonisti di una lite. Il motivo? L'ex tronista accusa l'ex velino di lamentarsi sempre e di non dare il minimo apporto in casa: Se tu stai finendo di cenare e ti lamenti, la lamentela da te non l’accetto. Perché sei l’unico che fa meno di tutti quanti, ti svegli per ultimo, ti fai i cavoli tuoi e poi ti permetti di ...

FRANCESCO MONTE VS Elia FONGARO/ Lo scontro in diretta : "Usi Jane - sei un manipolatore" (Grande Fratello Vip) : FRANCESCO MONTE si scaglia contro ELIA FONGARO. L'ex dell'Isola dei Famosi non accetta il suo modo di comportarsi, fin troppo ineducato per la vita di comunità (Grande Fratello Vip).(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 11:45:00 GMT)