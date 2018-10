ELEZIONI GERMANIA In Assia muore una seconda volta l' Europa della Merkel

Germania - ELEZIONI Assia : exit poll - crollo Cdu-Spd/ Ultime notizie risultati - volano Verdi-Afd : crisi Merkel : Germania, elezioni Regionali in Assia: risultati ed exit poll, crollo Cdu e Spd 5 anni dopo. volano Verdi e Adf: Ultime notizie, Merkel in crisi ma "tiene" il Governo(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 20:13:00 GMT)

Germania - ELEZIONI in Assia : calano Cdu e Spd - volano Verdi e Afd - : Secondo le prime proiezioni, il partito di Merkel si confermerebbe primo ma perderebbe oltre 10 punti percentuali rispetto a 5 anni fa. Al secondo posto Spd, in discesa, ed ecologisti. L'ultradestra ...

Germania : ELEZIONI Assia - partito di Merkel Cdu scende del 10% : Bella batosta per il partito di Angela Merkel , Cdu, , visto che secondo i primi exit poll delle elezioni regionali nel Land tedesco dell'Assia, la formazione politica della cancelliera ha avuto un ...

ELEZIONI GERMANIA/ La Baviera manda un avviso di sfratto a questa Europa : In Baviera la Csu scende al 37%, La Spd crolla dal 20,6% al 9,6, i Verdi salgono al 17,7% e l'AfD con il 10% entra nel parlamento del Land. Le conseguenze europee. GIANLUIGI DA ROLD(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 06:00:00 GMT)SCENARIO/ Il voto in GERMANIA del 14 ottobre è più pericoloso del Def italiano, di G. Da RoldSCENARIO/ ELEZIONI Baviera, lo spintone alla Merkel che cambia l'Europa, di G. Sapelli

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : ELEZIONI locali in Germania - crollo del CSU (15 ottobre 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: elezioni locali in Germania, crollo del CSU. L'Anpi chiede al M5S di non girare la testa. Reddito di cittadinanza su base geografica. (15 ottobre 2018).(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 05:20:00 GMT)

Germania - oggi le ELEZIONI in Baviera : In ascesa i Verdi, che con il 19% dei consensi diventerebbero la seconda forza politica del Land, tradizionalmente conservatore.Con la Spd in calo di circa 12 punti, il panorama politico bavarese ...

Germania - oggi le ELEZIONI in Baviera : 8.30 Oltre 9 mln e mezzo di cittadini sono chiamati oggi al voto in Baviera, il Land più ricco della Germania. Un sondaggio dell'istituto Forschungsgruppe Wahlen dà la Csu, partito fratello della Csu della cancelliera, Merkel, intorno al 34% dei consensi, in calo di circa 15 punti rispetto a 5 anni fa. In ascesa i verdi, che con il 19% dei consensi diventerebbero la seconda forza politica del Land, tradizionalmente conservatore.Con la Spd in ...

Dopo le ELEZIONI bavaresi - la Germania non sarà più la stessa : Una debacle annunciata, che corre parallela alla grande sorpresa di questa stagione, ossia il vero e proprio boom dei Verdi, che con il 19% diventerebbero la seconda forza politica del Land ...