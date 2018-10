' Eguagliare Fangio | incredibile' | Lewis Hamilton

F1 Messico - Hamilton : "Surreale Eguagliare Fangio - ma che gara orribile..." : Il britannico è cinque volte campione del mondo: "Non l'abbiamo vinto qui, ma col duro lavoro in tante gare"

Lewis Hamilton - GP Messico F1 2018 : “Sensazione incredibile Eguagliare Fangio! In gara ho faticato tantissimo…” : Lewis Hamilton è ufficialmente Campione del Mondo per la quinta volta nella sua carriera, eguagliando Juan Manuel Fangio e portandosi a -2 dai 7 titoli iridati di Michael Schumacher. L’inglese si è garantito la certezza aritmetica della vittoria del Campionato con un quarto posto ottenuto al termine della peggior gara dell’anno dal punto di vista delle prestazioni in pista. Le Mercedes hanno accusato un degrado degli pneumatici ...