È stata una domenica di “classici” del calcio

Wanda Nara è stata assolta : per il Tribunale di Milano “non pubblicò sui social i dati personali di Maxi Lopez” : È stata assolta “per non aver commesso il fatto” Wanda Nara, moglie e manager dell’attaccante dell’Inter Mauro Icardi, imputata nel processo davanti alla seconda sezione penale di Milano con l’accusa di avere postato su Twitter e Facebook, condividendoli pubblicamente, i dati personali, tra cui il numero del cellulare, dell’ex marito e attaccante argentino Maxi Lopez. Il giudice l’ha assolta con la formula che ricalca la ...

La costruzione di un nuovo aeroporto internazionale a Città del Messico è stata respinta da una consultazione popolare : I risultati di una consultazione popolare, annunciati la sera di domenica 28 ottobre, dicono che la maggioranza dei cittadini messicani è contraria alla costruzione già avviata di un nuovo aeroporto internazionale a Città del Messico, voluto dal governo uscente ma criticata The post La costruzione di un nuovo aeroporto internazionale a Città del Messico è stata respinta da una consultazione popolare appeared first on Il Post.

5 motivi per cui nel Medioevo anche tu saresti stata considerata una strega : Tutti noi conosciamo e abbiamo studiato la storia della caccia alle streghe. Tantissime donne – ma anche qualche uomo – venivano bruciate sul rogo perché accusate di accordarsi col diavolo. Oggi sappiamo che ovviamente nessuna di quelle accuse poteva essere vera. Le confessioni, anche quando fatte dalle stesse donne che erano state incriminate, erano estorte sotto tortura. Con il risultato che le donne dicevano qualsiasi cosa gli inquisitori ...

Firenze - a 7 anni colpisce la maestra con una testata : “Aveva con sé anche dei coltelli” : Un alunno di 7 anni di una scuola elementare di Coverciano ha dato una testata ad una maestra, la quale è finita in ospedale con una possibile frattura del setto nasale e una prognosi di 6 giorni. Il bambino non è nuovo a episodi di violenza: aveva già minacciato con coltelli i suoi compagni.Continua a leggere

C’è stata una sparatoria in una sinagoga a Pittsburgh : Secondo le prime informazioni ci sono diversi feriti, lo sparatore è stato arrestato The post C’è stata una sparatoria in una sinagoga a Pittsburgh appeared first on Il Post.

Verissimo – Wanda Nara tra gioie e dolori - la moglie di Icardi racconta il lutto subito in famiglia : “è stata una cosa tremenda” : Wanda Nara si confessa a ‘Verissimo’: la moglie di Mauro Icardi parla con Silvia Toffanin del lutto subito in famiglia e della sua voglia di allargare la famiglia Wanda Nara a ‘Verissimo’, in un’intervista che andrà in onda domani pomeriggio, ha parlato della sua vita tra dolori e gioie. La moglie di Mauro Icardi racconta per la prima volta della morte del nonno che tanto l’ha addolorata. “Mio nonno è ...

Desirée è stata venduta da una tossica : 'Fate di lei ciò che volete' : Desirée Mariottini, ragazza di 16 anni di Cisterna di Latina, morta la scorsa settimana in circostanze ancora tutte da chiarire sarebbe stata venduta ai suoi aguzzini in cambio di una dose di eroina. Il racconto di un testimone oculare, Antonella, getta un po di luce su quanto successo quel giorno e svela che la minorenne è stata scambiata come merce da una eroinomane. Desirée venduta per una dose Antonella, che non era amica di Desirée, avrebbe ...

Karina Cascella attacca Ilary Blasi : “E’ stata scorretta - Corona vittima di una trappola” : Karina Cascella dice la sua sulla lite tra Corona e Ilary Blasi è definisce la moglie di Totti: “scorretta” Karina Cascella come sempre ha guardato la puntata del Grande Fratello Vip 3, che ha visto ieri come momento cult della serata la lite tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona. L’opinionista di Barbara d’Urso, dopo aver elogiato Francesco Monte e aver aggiunto di essere dispiaciuta per l’eliminazione della Marchesa, ha dato ...

Una scossa di terremoto nel mar Jonio - di magnitudo 6.8 - è stata percepita anche in Puglia - Basilicata - Calabria - Campania e Sicilia : Nella notte tra giovedì e venerdì, intorno all’una, c’è stato un terremoto di magnitudo 6,8 nel mar Jonio, con epicentro a Zacinto, in Grecia. La scossa è stata percepita anche in Puglia, Basilicata, Calabria, Campania e Sicilia. Dopo la scossa The post Una scossa di terremoto nel mar Jonio, di magnitudo 6.8, è stata percepita anche in Puglia, Basilicata, Calabria, Campania e Sicilia appeared first on Il Post.

Spaventoso incidente sulla statale : una donna perde la vita : MESAGNE - Una donna di 48 anni residente a Bari ha perso la vita a seguito di uno Spaventoso incidente avvenuto intorno alle ore 20,30 di oggi , mercoledì 24 ottobre, , all'altezza dello svincolo di ...

È stata trovata una bomba nei pressi della casa di Bill e Hillary Clinton a New York : Mercoledì mattina è stata trovata una bomba nei pressi della casa dell’ex presidente statunitense Bill Clinton e della ex segretaria di stato e candidata presidente Hillary Clinton, nella periferia di New York. Secondo il canale televisivo Spectrum News NY1 di New The post È stata trovata una bomba nei pressi della casa di Bill e Hillary Clinton a New York appeared first on Il Post.

"Desirée prima di morire è stata drogata e violentata. Accanto a lei una ragazza piangeva e gridava" : Potrebbe essere stata drogata e poi violentata Desirée, la 16enne di Cisterna di Latina trovata morta nello stabile abbandonato di via dei Lucani nel quartiere San Lorenzo di Roma. A sostenere questa ipotesi, in esclusiva a Storie Italiane di Eleonora Daniele su Rai1, è un uomo che afferma di essere testimone oculare e che ha fornito la propria deposizione anche alla Polizia."Io sono del Senegal. Io c'ero quella sera, dopo che ...