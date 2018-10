«E se sono stati i tuoi genitori a non darti tutto l’amore che meritavi da bambina?»

Tutela del mare - Ischia Clean Blitz : “Non sono stati trovati rifiuti inquinanti sui fondali” : “La notizia è che non abbiamo trovato, per fortuna, rifiuti inquinanti sui fondali marini di Ischia. Ora avvieremo invece l’operazione di Tutela delle acque superficiali, perché è intenzione di questa Area Marina ma soprattutto di tutte le Amministrazioni Comunali di Ischia di dare un segnale di quanto sia importante il mare per il turismo ma anche per la salute pubblica. E’ necessario tenere pulito il mare nell’ottica della riduzione delle ...

Stati Uniti - attentato a Pittsburgh : ci sono morti e feriti. L’attentatore : “Ebrei - dovete morire tutti!” : Otto persone sono morte mentre almeno 12 sono rimaste ferite, tra le quali 4 agenti, in una sparatoria dentro una sinagoga della “Tree of Life Congregation” di Pittsburgh, negli Usa. L’attentatore, Robert Bowers, 46 anni, attivo sui social di estrema destra, è rimasto ferito ed è stato fermato. Il presidente Donald Trump: “E’ una cosa terribile. L’odio negli Stati Uniti è una cosa terribile, qualcosa deve ...

È in corso una sparatoria vicino a una sinagoga a Pittsburgh - negli Stati Uniti : ci sono diversi feriti : È in corso una sparatoria nei pressi della sinagoga Tree of Life a Pittsburgh, in Pennsylvania, negli Stati Uniti. Un funzionario locale ha tenuto una brevissima conferenza stampa con i giornalisti spiegando che ci sono diverse persone coinvolte – senza specificare se The post È in corso una sparatoria vicino a una sinagoga a Pittsburgh, negli Stati Uniti: ci sono diversi feriti appeared first on Il Post.

Nella notte dalla Striscia di Gaza sono stati lanciati 30 razzi contro Israele - che ha risposto con un intenso bombardamento su Gaza City : Nella notte fra venerdì e sabato ci sono stati intensi scontri fra la Striscia di Gaza e Israele, dopo che venerdì pomeriggio cinque palestinesi erano stati uccisi durante una nuova protesta contro le autorità israeliane al confine della Striscia. dalla The post Nella notte dalla Striscia di Gaza sono stati lanciati 30 razzi contro Israele, che ha risposto con un intenso bombardamento su Gaza City appeared first on Il Post.

Negli Stati Uniti sono stati trovati altri due pacchi bomba : Erano indirizzati all'ex capo dell'intelligence James Clapper e al senatore Democratico Cory Booker: la polizia li ha individuati prima che arrivassero a destinazione The post Negli stati Uniti sono stati trovati altri due pacchi bomba appeared first on Il Post.

Negli Stati Uniti sono stati trovati altri due pacchi bomba : erano indirizzati a CNN e al senatore Democratico Cory Booker : Negli stati Uniti sono stati trovati altri due pacchi bomba, dopo quelli individuati tra mercoledì e giovedì: i nuovi pacchi bomba erano destinati a CNN (che aveva già ricevuto un pacco con un ordigno) e al senatore Democratico Cory Booker, The post Negli stati Uniti sono stati trovati altri due pacchi bomba: erano indirizzati a CNN e al senatore Democratico Cory Booker appeared first on Il Post.

14 bambini sono stati feriti in un attacco in una scuola materna in Cina : Fatto con un coltello da una donna di 39 anni, che è stata subito arrestata dalla polizia The post 14 bambini sono stati feriti in un attacco in una scuola materna in Cina appeared first on Il Post.

Adriana Volpe : «Con Magalli ci sono stati dei momenti bellissimi. Poi ho detto la sua età in onda ed è successo il finimondo» : Adriana Volpe Nuova puntata della querelle infinita Adriana Volpe-Giancarlo Magalli. La conduttrice, ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me, è ritornata a punzecchiare il presentatore con il quale, come è noto, non è in buoni rapporti dopo gli ultimi burrascosi anni trascorsi insieme a I Fatti Vostri. “In televisione c’è chi fa squadra e c’è chi applica la regola ‘mors tua vita mea’” le parole al veleno usate dalla trentina con riferimento ...

Desirée Mariottini - arrestati 3 immigrati irregolari : uno era stato espulso. Ecco chi sono i due senegalesi fermati per stupro e omicidio : sono tre i fermi per l'omicidio di Desirée, la ragazza di 16 anni trovata morta la scorsa settimana in uno spazio occupato nel quartiere di San Lorenzo, a Roma. Due senegalesi e un...

Antonella Clerici e la polemica con la Isoardi : 'Le voglio bene ma i cambiamenti sono stati un errore' : Nessuna frecciata, solo un consiglio. Antonella Clerici spiega così la questione delle presunte polemiche tra lei a l'attuale conduttrice de 'La prova del cuoco' Elisa Isoardi. LEGGI ANCHE La Prova ...

I dirigenti di American Express incriminati per usura dalla procura di Trani sono stati assolti : Il tribunale di Trani ha assolto i cinque dirigenti di American Express che da circa dieci anni erano al centro di un presunto caso di usura e truffa portato avanti dalla procura di Trani. Come scrive il Foglio, l’inchiesta era The post I dirigenti di American Express incriminati per usura dalla procura di Trani sono stati assolti appeared first on Il Post.

Questa notte sono stati trovati due pacchi esplosivi inviati alla casa di Bill e Hillary Clinton a New York e di Barack Obama a Washington : Nella notte tra martedì e mercoledì, i servizi segreti degli stati Uniti (il corpo che si occupa della sicurezza di presidenti ed ex presidenti) ha trovato due pacchi bomba inviati alle case di Bill e Hillary Clinton nello stato di The post Questa notte sono stati trovati due pacchi esplosivi inviati alla casa di Bill e Hillary Clinton a New York e di Barack Obama a Washington appeared first on Il Post.

Migranti - "la Libia non è un porto sicuro" : ecco perché sono stati scarcerati i tunisini arrestati a Lampedusa : Le motivazioni del tribunale del Riesame sul ritorno in libertà di Chamseddine Bourassine: le persone soccorse non potevano tornare in Nordafrica