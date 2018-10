Due bambini di 7 anni abusano di una compagna di 6 | “Lo abbiamo visto fare nei film porno”

Milano - genitori e bambini in piazza : «Sala - la scuola Confalonieri aspetta da Due anni la riapertura del cortile» : In pochi metri le due facce di Milano, contraddittorie, slegate, lontane, ormai anni luce, l'una dall'altra: da una parte, quella di una città che ha ripreso a crescere, recuperando il ruolo di ...

Treviso - scontro mortale tra auto : muoiono marito e moglie - feriti Due bambini : Una vera e propria tragedia [VIDEO] si è consumata domenica nel comune di Pederobba, nella provincia di Treviso, in Veneto. Un incidente stradale che è costato la vita a due persone e che ha causato il ferimento di due bambini. A perdere la vita sono stati due pensionati di Vittorio Veneto, marito e moglie, Lucio Toniello di settantadue anni e Irma Schweiger, settantenne. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, nello scontro frontale ...

Messina : ordigno in un negozio per bambini - Due arresti (2) : (AdnKronos) - La deflagrazione, accompagnata da un assordante boato, oltre a disintegrare la vetrina dell’anzidetto esercizio commerciale, ha danneggiato le automobili parcate nelle vicinanze, numerose altre vetrine poste lungo il viale Regina Margherita di santa Teresa di Riva, interessando, al con

Terribile incidente frontale fra auto : morti marito e moglie - feriti Due bambini : Un incidente pauroso e tragico ieri alle 18 sulla Feltrina, nel comune di Pederobba , Treviso,. Grave bilancio di due morti: una coppia di anziani coniugi di Vittorio Veneto, Lucio Toniello di 72 anni ...

Lenovo : annunciati Due nuovi smartwatch - uno ibrido e uno per i bambini : Lenovo ha presentato da poco due nuovi smartwatch, ampliando la gamma di wearable dopo il lancio di qualche tempo fa di Lenovo Watch 9 e Watch X. I nuovi indossabili di Lenovo si chiamano Watch leggi di più...

Lite durante un'amichevole tra bambini : Daspo per Due genitori : Personale della Questura di Udine ha notificato a due cittadini udinesi, di 51 e 49 anni, l'avvio di procedimento per l'irrogazione del Daspo, divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono ...

Maltempo in Calabria - morta una donna con i suoi Due bambini : Una violenza ondata di Maltempo ha colpito la Calabria. "Stiamo valutando di dichiarare lo stato di emergenza - dice il presidente della Regione, Mario Oliverio -. La situazione è molto critica in particolare nella zona jonica, nel Vibonese e nel Lametino. Ci sono numerose strade interrotte per frane e allagamenti. La protezione civile è al lavoro senza sosta e nel pomeriggio sono previste ulteriori piogge forti".Tre morti a Lamezia Terme. Il ...

Maltempo - nubifragi in tutto il Sud. A Lamezia dispersi una donna e Due bambini : ROMA - A Lamezia Terme, colpita in queste ore da violenti nubifragi, una donna e i suoi due figli di 7 e 2 anni sono dispersi da ieri sera. Secondo le testimonianze raccolte, la famiglia si trovava ...

Bambini nati senza mani o senza braccia : mistero in Due regioni della Francia : L'agenzia per la Sanità pubblica francese ha reso noti oggi i risultati di tre rapporti su casi di nascite di Bambini senza mani o senza braccia in due regioni. Gli studi su questa vicenda, che da ...

Francia : mistero bambini nati senza braccia in Due regioni : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Strage in Marocco - 34 morti in mare - Due bambini. Ong denuncia : “Nessuno li ha aiutati” : Nuova tragedia in mare dove 34 persone migranti hanno perso la vita in un naufragio al largo di Nador, città costiera a ovest del Marocco. Secondo la denuncia di un'Ong spagnola, il barcone sul quale viaggiavano 60 migranti era in difficoltà da domenica ma, nonostante le richieste di aiuto, i soccorsi sono arrivati quando ormai era troppo tardi. Tra i corpi recuperati anche quelli di due bimbi.Continua a leggere